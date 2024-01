Influenciadora que espalhou boato sobre Neymar já foi processada por Safadão

Influenciadora que espalhou boato sobre Neymar tem um histórico de polêmicas; Jamile Lima teve até mensagem com ameaças vazadas na mídia

Desconhecida do grande público, a influenciadora Jamile Lima já se envolveu em outra confusão no passado. Após seu nome vir à tona ao expor uma suposta gravidez envolvendo o craque Neymar Jr, uma antiga polêmica reapareceu.

Ex-dançarina de forró, ela esteve envolvida nos ataques que a família de Wesley Safadão sofreu. O caso foi parar na Justiça e ela foi processada por fazer comentários considerados ofensivos contra Thyane Dantas.

Segundo informações do jornal 'Extra', em 2018 ela se recusou a aceitar a pena imposta por um juiz - o magistrado queria converter a ação em serviços comunitários, algo que ela negou. Na ação, ela foi denunciada por calúnia, difamação e ameaça. Na época, uma conversa vazada revoltou a esposa de Safadão.

"Tá sabendo que Thyane deu uma queixa crime sobre mim dizendo que eu sou dona de um fake que fala mal dela? Se isso for verdade, eu vou acabar com a boca dessa v*. Porque ela faz as coisas, rouba os homens casados dos outros", dizia a conversa.

Ela negou gravidez

A influenciadora Jamile Lima se pronunciou nesta terça-feira, 2, e negou que esteja grávida de Neymar. Ela publicou um vídeo nas redes sociais e informou que não está esperando um filho do craque.

"Eu não estou grávida, nem o conheço pessoalmente, não tenho nenhum tipo de contato, nunca o vi pessoalmente. Esse comentário que surgiu foi um comentário infeliz de uma pessoa da minha equipe que em tom de brincadeira… enfim, já estou tomando as medidas cabíveis", alegou ela.

Neymar se mostra revoltado

A vida íntima do jogador Neymar Jr. (32) voltou a ser alvo de comentários nas redes sociais após circular uma informação falsa a respeito de mais um filho. Em declaração exclusiva à CARAS Brasil, a assessoria do atleta falou pela primeira vez sobre o assunto.

Segundo a equipe do atleta, o caso foi tratado com surpresa e a fofoca acabou sendo descoberta através da imprensa. "Espero sinceramente que aqueles responsáveis por disseminar informações falsas sejam devidamente responsabilizados por suas ações", disse.