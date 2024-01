Jamile Lima nega que está grávida de Neymar: "Eu não o conheço"

Jamile Lima nega que está grávida de Neymar; em vídeo nas redes sociais, ela esclareceu a história

A influenciadora Jamile Lima se pronunciou nesta terça-feira, 2, e negou que esteja grávida de Neymar. Ela publicou um vídeo nas redes sociais e informou que não está esperando um filho do craque.

"Eu não estou grávida, nem o conheço pessoalmente, não tenho nenhum tipo de contato, nunca o vi pessoalmente. Esse comentário que surgiu foi um comentário infeliz de uma pessoa da minha equipe que em tom de brincadeira… enfim, já estou tomando as medidas cabíveis", alegou ela.

O burburinho sobre um suposto terceiro filho do atleta foi revelado nesta manhã. "Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter...", comentou ela sem entrar em mais detalhes. Após a grande repercussão do caso, ela voltou a se pronunciar. Em outro post, ela negou a informação. "Eu não escrevi isso não, melhor apagar a minha foto", declarou a modelo voltando atrás em sua afirmação.

Só que a história acabou confirmada minutos depois. É que o colunista Leo Dias afirmou que a gravidez é verdadeira. Vale lembrar que o craque acabou de ser pai pela segunda vez: é que nasceu em outubro Mavie, fruto do relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi.

🚨 NÃO TEM BEBÊ! Jamile Lima nega que esteja esperando terceiro filho de Neymar pic.twitter.com/dx9SMxTxSW — Televizona 📺 (@TeIevizona) January 2, 2024

Como Neymar recebeu a notícia?

De acordo com o colunista Leo Dias, ele recebeu a notícia por mensagem em um aplicativo. O craque teria ficado surpreso, porque terá que conversar com Bruna Biancardi sobre o ocorrido, já que a modelo estaria no terceiro mês da gestação .

Neymar e Bruna Biancardi só confirmaram o fim da relação em dezembro. A modelo, portanto, engravidou antes do romance entre o jogador e a mãe de Mavie chegar oficialmente ao fim.