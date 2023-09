Hospital? Bruna Guerin desmente rumores sobre sua saúde: ‘Não acreditem'

Bruna Guerin reage após rumores sobre sua vida após ser envolvida em separação

A atriz Bruna Guerin reapareceu nas redes sociais na manhã deste sábado, 30, para desmentir os rumores de que teria ido parar às pressas em um pronto-socorro por causa de boatos. Nos últimos dias, ela foi alvo de boatos de que teria sido envolvida na separação de Sandy e Lucas Lima, mas já desmentiu tudo. Agora, ela também negou que procurou ajuda médica.

“Amigos e família, não acreditem em mais uma fake news! Não, eu não fui parar no pronto-socorro às pressas! Obrigada pela preocupação de vocês, mas é mais uma notícia mentirosa”, disse ela.

Antes disso, Bruna Guerin fez um desabafo nas redes sociais para afirmar que não foi pivô da separação de Sandy e Lucas, e disse que respeita o momento do ex-casal. "São 20 anos de uma carreira que tenho construído com tanto esforço e nunca havia sofrido uma onda de ódio tão grande causada por boatos mentirosos que a imprensa irresponsável tem reproduzido. Não sou pivô de separação e nunca tive nenhum envolvimento com meu amigo de trabalho. Especular, acusar e me atacar com mensagens de ódio e mentiras descabidas é cruel e está me afetando demais. Toda minha solidariedade e respeito à Sandy e ao Lucas nesse momento que estão passando", comentou.

Sandy volta às redes sociais

A cantora Sandy está de volta às redes sociais após anunciar o fim do seu casamento de 15 anos com o cantor Lucas Lima. Na manhã deste sábado, 30, ela fez um post especial em seu feed no Instagram para comemorar o aniversário do seu pai, o cantor Xororó.

Em seu primeiro post após a separação, ela exibiu uma foto com o pai durante uma viagem, na qual os dois apareceram sorridentes em uma linda paisagem. Na legenda, ela se declarou.

“Melhor pai do mundo… Um dia lindo e cheio de amor, como você merece! Te amo muito!”, disse ela.

Vale lembrar que Xororó acaba de completar 65 anos de idade. Ele é casado com Noely Lima, é pai de Sandy e Junior, e é avô de Theo, Otto e Lara.