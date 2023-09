Bruna Guerin é hospitalizada às pressas após ser envolvida no término de Sandy

Bruna Guerin é hospitalizada às pressas; atriz se viu no olho do furacão e não suportou massacre

Vítima de ataques cruéis, a atriz Bruna Guerin foi parar no hospital após ser apontada como pivô da separação entre Sandy e LucasLima. Ao tomar conhecimento dos boatos, ela precisou de ajuda.

De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Flávio Ricco, do portal R7, a atriz precisou ir ao hospital após uma crise nervosa. Foi depois desse episódio que ela resolveu se pronunciar publicamente sobre os rumores.

“São 20 anos de uma carreira que tenho construído com tanto esforço e nunca havia sofrido uma onda de ódio tão grande causada por boatos mentirosos que a imprensa irresponsável tem reproduzido”, disse ela há dois dias em seu perfil nas redes sociais.

Na ocasião, a atriz desabafou. “Não sou pivô de separação e nunca tive nenhum envolvimento com meu amigo de trabalho… Especular, acusar e me atacar com mensagens de ódio e mentiras descabidas é cruel e está me afetando demais. Toda minha solidariedade e respeito à Sandy e ao Lucas nesse momento que estão passando”, concluiu Bruna.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Guerin (@brunaguerin)

O anúncio da separação de Sandy e Lucas Lima

Vale lembrar que os dois anunciaram o fim do casamento de 15 anos no dia 25 de setembro de 2023, pegando os fãs de surpresa. A notícia foi dada por eles por meio de um post nas redes sociais.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", disseram.

"E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem", finalizaram.