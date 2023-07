Herói do dia! Pai quebra para-brisa de carro e salva bebê que ficou preso

Pai quebra para-brisa de carro e salva o bebê; veja como tudo aconteceu

Um homem impediu uma tragédia neste final de semana e salvou um bebê que estava preso dentro de um carro. A história que aconteceu na sexta-feira só viralizou agora e tem gerado grande repercussão na imprensa internacional.

O caso aconteceu em Harlingen, no Texas. Em um dia com temperaturas acima dos 40°C, um bebê foi deixado pela família sozinho dentro do veículo. Assim que notou o que acontecia, um homem usou uma ferramenta para quebrar o parabrisa e retirar a criança.

De acordo com as primeiras informações, tudo não passou de um acidente: os pais acabaram trancando o bebê dentro do carro com as chaves dentro. Como o calor era surreal, eles pediram ajuda e a criança foi salva sem ferimentos.

Esse tipo de situação já gerou muitas tragédias no passado. É que a temperatura interna dos veículos e a falta de oxigênio podem gerar a morte de crianças em situações parecidas. Felizmente, neste caso, tudo deu certo.

🚨MUNDO: Pai quebra para-brisa para resgatar bebê trancado em carro nos Estados Unidos. pic.twitter.com/HJOuhziQWu — coxixosnoinsta (@coxixosnoinsta) July 24, 2023

HISTÓRIA SURREAL

O misterioso desaparecimento de uma mulher de 31 anos ganhou um capítulo controverso nesta segunda-feira, 17. É que ela foi retornou com vida para casa após ficar sumida por mais de três dias.

O caso ganhou grande repercussão na mídia internacional no final de semana. Segundo os primeiros relatos, Carlethia "Carlee" Nichole Russell estava em uma estrada quando viu uma criança abandonada. Ela ligou para o 911 (o equivalente ao 190 nos Estados Unidos) e reportou a história.

Só que ela desapareceu logo em seguida sem deixar pistas. No momento em que sumiu, ela ligou para um familiar para contar a história. Só que ela não chegou a terminar o relato. A ligação ficou muda e ela desapareceu.