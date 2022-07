Henri Castelli surge coladinho aos filhos durante passeio em estádio de futebol: ''Dia dos Pais chegando...''

Henri Castelli fez um passeio especial no Estádio do Morumbi, ao lado dos dois filhos, Lucas e Maria Eduarda

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 14h59

Nesta terça-feira, 19, Henri Castelli (44) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento especial que viveu com os filhos, Lucas (15) e Maria Eduarda (8), durante um passeio especial que fizeram pelo estádio do Morumbi.

O ator, que é declaradamente são paulino, levou os herdeiros para um passeio no estádio do time e fez questão de registrar o momento.

Ele postou um clique encantador onde aparece ao lado dos pequenos, sentados em uma das grades da arquibancada, enquanto eles admiravam a paisagem e davam um largo sorriso para a lente das câmeras.

Na legenda, o papai babão escreveu: "Dia dos Pais chegando e já uma homenagem aqui com meus pequenos no estádio do Morumbi. Porque pra ser pai, não basta fazer um filho. Amá-los e protegê-los fará de você um verdadeiro pai."

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Que lindos!", disse um. "Família abençoada!", escreveu outro. "Dois gatos e uma gatinha!", falou ainda um terceiro.

Confira os cliques de Henri Castelli com os filhos em estádio de futebol: