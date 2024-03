Henri Castelli será afastado do Dança dos Famosos? Entenda problema do ator

O ator Henri Castelli descobriu um problema na perna. Ele está no elenco da Dança dos Famosos. Com isso, ele sairá da atração? Saiba mais

O ator Henri Castelli (46) está na atual temporada do Dança dos Famosos, atração do Domingão com Huck. Na última quarta-feira, 13, ele surpreendeu ao revelar que descobriu um problema na perna. O anúncio foi feito em suas redes sociais. Com a lesão na região, fica uma dúvida no ar: Henri será afastado do Dança dos Famosos?

Ao ser procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação de Castelli nega a informação. Ele não deixará o quadro, muito menos foi afastado. Tudo segue normalmente. Inclusive, ele já está melhor. O ator fez um desabafo sincero em suas redes sociais onde lamentou as dores, mas compartilhou que já iniciou o tratamento para seguir firme.

"Desde que aceitei fazer parte do programa Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, eu sabia que iria ter que me superar e provar pra mim mesmo como artista que poderia melhorar e evoluir e me tornar um melhor profissional no trabalho e na vida!", comentou o ator em publicação nas redes sociais.

Henri confessou que estava lidando com algumas dores no tornozelo. Apesar disso, ele acabou descobrindo também um problema na fíbula.

Em seu histórico, Catelli descobriu uma lesão irreversível, em razão da agressão que sofreu em dezembro de 2020, na Barra de São Miguel (Alagoas), em um restaurante. Segundo o laudo pericial, o artista ficou com parestesia.

Essa condição gera a sensação de formigamento ou dormência que pode acometer mãos, pés, pernas, braços e até mesmo boca e orelhas. De acordo com informações da Rede D'or de medicina, na maioria dos casos a condição é temporária e não requer intervenção médica.

Dança dos Famosos

A nova temporada do Dança dos Famosos começou no domingo dia 3 de março. O quadro está no ar na TV Globo desde 2005 e se mantém sucesso de audiência ao logo dos anos. A dinâmica consiste em 16 duplas, formadas por um famoso e um professor, que serão analisados pelo júri técnico composto por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha.