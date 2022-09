Henri Castelli impressiona fãs ao posar com o filho de 15 anos

Ator Henri Castelli publica foto ao lado do herdeiro, Lucas, da relação com a modelo Isabeli Fontana, e surpreende com semelhança

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 10h52

O ator Henri Castelli (45) deixou os seguidores chocados na web na manhã desta quinta-feira, 01, ao postar uma foto rara ao lado do herdeiro!

O famoso apareceu em foto no elevador com o filho de 15 anos, Lucas, do relacionamento com a modelo Isabeli Fontana (39), em seu perfil no Instagram. O jovem chamou atenção nas redes sociais pelo tamanho, e o pai coruja brincou ao comentar sobre a evolução do herdeiro.

"Cada dia que passa ele fica maior que eu! Tá difícil pra mim", brincou o galã, que ressaltou a parceria entre eles: "Não existe amizade nem amor como os dos pais pelos filhos. E ser amigo do filho não significa perder a essência de pai!", disse ainda.

Os seguidores ficaram surpresos com o tamanho do jovem e também destacaram a semelhança entre eles. "Ele é lindo igual o pai", "Lindos!! Também com um pai lindo desse e uma mãe maravilhosa e super alta, fica difícil não ser!!", "Quanto tempo eu dormir? Tá enorme", "Filhos crescem", "Real sentido do "tanto faz"... Genética boa viu", disseram alguns admiradores.

Vale destacar que Henri também é pai de Maria Eduarda, de 8 anos, da relação com a jornalista Juliana Despirito.

Ator Henri Castelli impressiona ao posar com o filho de 15 anos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Henri Castelli (@henricastelli)

Henri Castelli exibe corpo sarado em foto de sunga

Recentemente, Henri Castelli elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar cliques em que aparece apenas de sunga. O famoso exibiu seu corpo sarado enquanto renovava o bronze à beira da piscina. Em outro momento ele também aparece fazendo pose segurando uma bebida.No post, ele confessou que estava com saudade do momento de lazer: "Aoooooo fim de semana bão! #japodevoltarprodução #japodevoltarné. Bom que tudo passa nessa vida neh, nem que for por cima de noixxxxx", brincou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!