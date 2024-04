Helô Pinheiro impressiona ao posar ao lado das filhas e netas: ‘Quanta beleza’

Eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro prova que a beleza é de família e acumula elogios ao reunir filhas e netas em clique inédito

Nesta segunda-feira, 1, a eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro impressionou os seguidores ao compartilhar um clique inédito ao lado das mulheres de sua família. A modelo contou que reuniu filhas e netas para celebrar a Páscoa, por isso, o encontrou se tornou uma ótima oportunidade para todas posarem juntas e darem um show de beleza.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Helô mostrou que não apenas recepcionou as herdeiras para um almoço especial, como também fez questão de combinar os looks. Para o evento, todas as mulheres da família Pinheiro marcaram presença usando roupas de cores neutras e ganharam casacos de acolchoados com pele na cor nude.

No canto direito da imagem, Helô aparece posando como a matriarca da família, seguida por sua herdeira mais velha, Kiki Pinheiro. Ao lado dela, está a filha do meio, Jô Pinheiro, e, por fim, a caçula Ticiane Pinheiro. Vale mencionar que as três irmãs são frutos do relacionamento da modelo com o engenheiro Fernando Mendes Pinheiro.

Na sequência, as netas também marcaram presença no registro. Enfileiradas por idade, a artista Bruna Pinheiro, filha de Kiki e também conhecida como Buby, deu um show de beleza. Rafaella Pinheiro, filha de Ticiane com o empresário Roberto Justus, também impressionou ao surgir como a caçula da família. Nos comentários, elas roubaram a cena e ganharam elogios: 'Quanta beleza', disse uma fã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helô Pinheiro (@helopinheiro1)

Vale lembrar que Ticiane também é mãe de outra menina, a pequena Manuela Pinheiro, fruto de seu relacionamento com o jornalista César Tralli. No entanto, a pequena não apareceu no clique da família. Além dela, a filha de Jo, Heloísa, mais conhecida como Lolle, também não foi registrada na foto e pode não ter comparecido ao evento.

Além disso, a família conta com apenas um homem, Fernando Pinheiro Junior, que deu espaço para as mulheres brilharem no clique. Embora não tenha aparecido na foto, ele sempre marca presença nos eventos familiares. Inclusive, recentemente, ele esteve no aniversário de 80 anos da matriarca e curtiu a festa ao lado das irmãs e sobrinhas.

É válido mencionar que Fernando Junior, filho caçula de Helô, é portador de uma deficiência decorrente de uma bronquiolite que causou falta de oxigenação em seu cérebro. O problema lhe causou duras sequelas, as quais ele carrega por toda a vida. Apesar de consciente, ele não consegue ler, escrever, tem dificuldade na fala e usa óculos de oito graus.

