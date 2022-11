Harry Styles e Kendall Jenner estão juntos de novo? Site fala sobre boatos de reconciliação

Harry Styles terminou com Olivia Wilde, enquanto Kendall Jenner terminou seu relacionamento com Devin Booker

Nos últimos dias, a internet está lotada de rumores de uma possível reaproximação entre Harry Styles (28) e Kendall Jenner (27). De acordo com a revista People, ambos os famosos terminaram seus respectivos relacionamentos. Nesta terça-feira, 29, uma fonte teria revelado ao E! News que como está o status entre os dois.

Harry estava em um relacionamento conturbado e muito polêmico com a diretora Olivia Wilde (38), enquanto Kendall acabou seu relacionamento de dois anos com o jogador de basquete Devin Booker (26).

Os primeiros relatos de relacionamento entre Harry e Kendall são de 2013. Porém em 2015, diversas fotos dos dois em momentos íntimos em público durante uma viagem de férias, começaram a circular pela internet. Meses depois, foram vistos novamente, em outro momento.

Assim, como ambos estão solteiros novamente, o The Sun divulgou uma publicação que dizia que Harry teria aberto seu coração para Kendall depois de sua separação com Olivia Wilde. Porém, tudo indica que não foi bem assim.

Depois de anos de ficarem juntos, eles teriam optado por manter apenas a amizade. “Ela e Harry são apenas bons amigos”, comentou uma pessoa próxima à Jenner. De acordo com ela, os dois não têm uma relação romântica, mas se falam e se encontram de vez em quando.

“Eles continuaram amigáveis ao longo do tempo e mantiveram contato. Não há nada romântico acontecendo, mas eles colocam o papo em dia de tempos em tempos e têm passado tempo juntos em ambientes sociais”, completou a testemunha.

Além disso, a fonte decidiu acabar com toda oportunidade de rumores da volta do casal. “Eles não estão reatando nesse momento”, disse. Harry e Kendall nunca esconderam a boa convivência que mantêm. Em 2019, durante uma participação no programa de James Corden, ela chegou a admitir discretamente que alguma música de Harry seria sobre ela.