Depois de dois anos, Kendall Jenner supostamente termina namoro como astro do basquete americano

A modelo Kendall Jenner teria supostamente terminado seu relacionamento com jogador devido à conflitos das agendas cheias

De acordo com a revista norte-americana People, a modelo e influenciadora Kendall Jenner (27) teria supostamente terminado seu relacionamento de dois anos com o jogador de basquete Devin Booker (26), do Phoenix Suns, da NBA.

Segundo múltiplas fontes, que confirmaram a informação para a revista, o motivo do término do casal seria a agenda extremamente ocupada, tanto da modelo, quanto do astro de basquete norte-americano.

“Ambos têm agendas incrivelmente cheias agora com as respectivas carreiras e decidiram priorizá-las”, informou uma das fontes à revista People. Vale lembrar que Kendall e Devin estavam juntos desde junho de 2020.

Devin Booker é um jogador de basquete norte-americano, nascido em Grand Rapids, no estado do Michigan. Um dos grandes astros da NBA, a liga norte-americana de basquetebol, foi um dos escolhidos para o “time do ano” da NBA na última temporada. Graças à qualidade do jogador, seu time, o Phoenix Suns, chegou até as finais da NBA, mas acabou perdendo.

Kim e Khloé Kardashian mostram fotos adolescentes para comemorar aniversário de Kendall Jenner

Khloé Kardashian e Kim Kardashiandecidiram resgatar registros antigos com a modelo ainda bebê para celebrar a chegada de seus 27 anos. "Feliz aniversário, Kendall Jenner! Eu te amo para todo o sempre! Sempre a voz da razão e aquela que vai me dar um cheque de realidade quando ninguém mais fala a verdade! Estou sempre tão orgulhosa de você por seguir sua verdade e, meu Deus, você é tão linda por dentro e por fora. Feliz aniversário, irmã", escreveu Kim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Enquanto Khloé apostou em um textão lindo, cheio de emoção, para parabenizar a irmã. "O meu primeiro bebê, feliz aniversário . Kendall, você é quem roubou meu coração e me fez me apaixonar de mais maneiras do que eu sabia ser possível. Você é quem me ensinou responsabilidade, paciência, amor incondicional e compaixão. Você é uma das pessoas mais gentis e puras que já conheci. Você sente profundamente. Você dá tudo de si para quem você ama", dizia uma parte.