Hariany Almeida revela como é relação com Poliana Rocha, madrasta de seu novo namorado. Saiba!

Namorando Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo, Hariany Almeida elogiou Poliana Rocha, madrasta do rapaz

Hariany Almeida abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e sanou algumas curiosidades dos seguidores. Questionada sobre a relação com Poliana Rocha, madrasta de Matheus Vargas e mulher do cantor Leonardo, a influenciadora compartilhou uma foto com a empresária e não poupou elogios à sogra de Virgínia Fonseca.

"Aproveitando que ela tá aqui do meu ladinho... Muito boa, Poli já virou minha conselheira kkk é uma fofa, gente. Vocês sempre mandam mensagens dizendo que ela é um ser de luz, e realmente é... é sempre muito leve estar perto dela", afirmou a ex-BBB.

Hariany Almeida surgiu ao lado de Poliana Rocha e detalhou relação com empresária (Foto: Reprodução Instagram)

Hariany Almeida comenta relação com sogra

Há menos de um mês, Hariany Almeida assumiu o romance com Matheus Vargas. Eles fizeram a primeira aparição juntos, oficialmente como um casal, em festival de música em São Paulo. Os dois já trocavam elogios pelas redes sociais, mas só confirmaram para os fãs que estavam namorando no evento.

Sincera, Hariany revelou se a mãe de Matheus, Liz Vargas, e ela se dão bem. "O que a mãe do Matheus achou de você?", perguntou uma internauta. "Essa foto é do dia que fui conhecer ela, foi corrido mas mesmo assim deu pra ter uma troca e amei ter tido um tempinho com ela, é uma lindaaa, vocês precisam ver... espero que quando eu voltar em SP de novo eu a encontre novamente", entregou a goiana.

Hariany Almeida falou sobre relação com a mãe de Matheus Vargas, seu namorado (Foto: Reprodução Instagram)

Hariany estava solteira desde o fim do noivado com DJ Netto, em fevereiro deste ano. A modelo e o músico se conheceram durante a participação em "A Fazenda 11" e viviam um relacionamento de idas e vindas. No Carnaval, ela pediu aos fãs para que respeitassem o momento difícil vivido por ambos.