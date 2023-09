Após assumir namoro com filho de Leonardo, Hariany treina com Poliana Rocha

Na casa do sogro, Hariany treina na companhia de Poliana Rocha após assumir namoro com Matheus Vargas

Após assumir um relacionamento sério como filho do cantor Leonardo, Matheus Vargas, a ex-BBB Hariany Almeida está frequentando a casa do sertanejo e até convivendo intimamente com a madrasta do amado, a influenciadora Poliana Rocha.

Prova disso foi a selfie publicada pela dona da casa nesta quinta-feira, 14. Na foto tirada na academia, a mãe do cantor Zé Felipe surgiu na companhia da namorada do enteado queimando umas calorias.

Fazendo biquinho e gravando o momento,a sogra de Virginia Fonseca revelou que se dá muito bem com a jovem. "Parceira de malhação", publicou Poliana Rocha o momento com a ex-A Fazenda.

Recentemente, Hariany Almeida contou como foi conhecer o sogro.“Foi muito no susto. Eu estava um dia em casa com o Matheus e aí eu o vi, senti lá e a gente ficou conversando. Ele é uma pessoa muito leve”, disse ela ao colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL. Nos últimos dias, o mais novo casal assumido revelou como se conheceram.

Matheus Vargas explica motivo de estar morando na casa de Leonardo

Filho do cantor sertanejo Leonardo, o também cantor Matheus Vargas matou a curiosidade dos fãs ao responder perguntas nas redes sociais. É que muitos notaram que ele está morando na mansão do ícone e quiseram saber o motivo.

“Mora com Poli [Poliana Rocha, esposa de Leonardo] e seu pai em GO?“, questionou um seguidor notando que ele sempre está ao lado dos dois em fotos e vídeos que aparecem nas redes sociais. O sertanejo então explicou que sim e contou o motivo.