Hariany abre o jogo sobre novos rumores de briga com Virginia: “Haja paciência”

De novo? Hariany perde a paciência ao se pronunciar mais uma vez sobre suposta confusão com a cunhada, Virginia Fonseca

Desde que assumiu namoro com um dos filhos do cantor Leonardo, Matheus Vargas, Hariany lida com rumores envolvendo sua relação com a cunhada, Virginia Fonseca. Na última quarta-feira, 13, a influenciadora perdeu a paciência e deu uma resposta afiada nas redes sociais ao ser questionada sobre uma suposta briga com a mulher de Zé Felipe.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, a ex-participante do reality show da Globo, o Big Brother Brasil, abriu uma caixinha de perguntas, mas logo recebeu dúvidas sobre sua relação com a famosa: “Você e a Virgínia estão brigadas? Como está a relação de vocês?” , uma seguidora pediu mais detalhes, já que as duas raramente aparecem juntas.

Irritada com os questionamentos constantes, Hariny explicou que qualquer rumor de desavença com Virginia não passa de uma invenção: “Queria entender a teoria que vocês criam. Essas notícias que saem é tudo mentira. Povo inventa as coisas por engajamento”, ela escreveu na legenda de uma foto em que aparece sozinha.

Na sequência, a ex-sister contou que já está no limite com os rumores envolvendo a família do namorado e que por isso, evita tocar no assunto: “Eu já sei que tudo que envolve a família do Matheus dá o que falar. Então, por isso que eu fico calada, na minha, mas é chato, viu? Haja paciência”, ela desabafou sobre a situação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cutucadas (@cutucadas)

Vale lembrar que no começo do ano, Hariany gravou um vídeo ao lado de Virginia para mostrar que não existe inimizade entre as duas. Segundo a ex-participante do BBB, os rumores começaram porque elas ‘não interagiam’ publicamente: “Virgínia, olha aqui, o povo acha que nós não interagimos”,disse durante uma confraternização da família.

“Fala para eles que a gente interage”, Hariany pediu para Virginia, que fez questão de esclarecer a situação: “Esse povo tá… gente. É que assim, a gente interage fora das telas”, disse a loira. A morena complementou: “Sim! A gente sabe viver. Tem que mostrar para provar”, ela brincou com os rumores de um suposto conflito entre elas.

Filho de Leonardo já comentou suposta desavença entre Virginia e Hariany:

Desde o início de seu relacionamento com Hariany Almeida, o cantor Matheus Vargas enfrenta rumores de desavenças de sua namorada com Virginia Fonseca, sua cunhada e esposa de Zé Felipe. Procurado pela CARAS Brasil, o filho do cantor Leonardo quebrou o silêncio sobre os rumores e afirmou que não existe confusão e todos se dão muito bem.