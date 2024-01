Filho de Leonardo quebra silêncio sobre suposta desavença entre Virginia e Hariany

Matheus Vargas falou com exclusividade à CARAS Brasil sobre os rumores de um desentendimento entre a namorada, Hariany, e sua cunhada, Virginia

Desde o início de seu relacionamento com Hariany Almeida, o cantor Matheus Vargas enfreta rumores de desavenças de sua namorada com Virginia Fonseca, sua cunhada e esposa de Zé Felipe. Procurado pela CARAS Brasil, o filho do cantor Leonardo quebrou o silêncio sobre os rumores.

"Não existe nenhum problema entre minha namorada e minha cunhada", disse o artista, com exclusividade. "Existe uma vida fora dos Stories, e nela todos se dão muito bem". Os rumores do desentendimento entre Virginia e Hariany começaram porque, segundo os internautas, elas não estariam interagindo .

Na última segunda-feira, 1º, a ex-BBB usou seu perfil do Instagram para se pronunciar sobre o assunto. As duas estavam em uma confraternização da família de Leonardo, e aproveitaram para desmentir os boatos de desavenças.

"Virgínia, olha aqui, o povo acha que nós não interagimos", iniciou Hariany. "Fala para eles que a gente interage". Virginia então apareceu no vídeo e confirmou o que a cunhada falou. "É que assim, a gente interage fora das telas". A ex-BBB completou: "Sim. A gente sabe viver. Tem que mostrar para provar."

Matheus Vargas e Hariany levantaram suspeitas de romance em julho do ano passado, após serem vistos juntos em algumas ocasiões. Na época, a assessoria do músico afirmou à CARAS Brasil que os dois estavam apenas "se conhecendo" e que, até então, não seria "nada sério".

Pouco tempo depois, o affair evoluiu para um namoro e Hariany passou a fazer parte da lista de noras do cantor Leonardo. Em conversa com o site Splash, do UOL, ela contou para os seguidores como foi a experiência de conhecer o sogro.

"Foi muito no susto. Eu estava um dia em casa com o Matheus e aí eu o vi, senti lá e a gente ficou conversando. Ele é uma pessoa muito leve". Matheus é filho de Leonardo com Liz Vargas, ex-integrante do grupo musical Banana Split.

CONFIRA FOTO DE MATHEUS VARGAS E SUA NAMORADA, HARIANY ALMEIDA: