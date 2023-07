Hailey Bieber diz se irritar com rivalidade criada entre ela e Selena Gomez

"Por causa de um cara? É horrível! Eu odeio isso!", afirmou Hailey em nova entrevista ao falar sobre a ex-namorada de seu marido

Na última quinta-feira, 29, Hailey Bieber esteve no programa "The Circuit", da Bloomberg Originals, e desabafou sobre a rivalidade inventada entre ela e a cantora Selena Gomez, ex-namorada do marido da modelo, o cantor Justin Bieber.

"Não acho que isso seja sobre mim, Hailey Bieber, e Selena Gomez. Não se trata dessa disputa entre duas mulheres, trata-se do ódio vil e nojento que pode vir de narrativas completamente inventadas, distorcidas e perpetuadas que podem ser realmente perigosas", disse a modelo.

"Não gosto dessa ideia de 'time esta pessoas' e 'time esta outra pessoa'. Quero ser capaz de unir as pessoas e acho que foi um momento muito importante para todo mundo ver que você pode fazer isso e não precisa ser sobre toda essa natureza de divisão", disse à apresentadora Emily Chang.

Além disso, Hailey não conseguia acreditar que todo esse ódio criado entre as duas era por causa de um homem. “Por causa de um cara? É horrível! Eu odeio isso! É tão decepcionante que as pessoas ainda se comportem dessa maneira por causa de... por causa de um homem. É o mundo em que vivemos, infelizmente", desabafa.

Hailey e Justin Bieber reataram o relacionamento em junho de 2018, alguns meses depois do cantor ter se separado definitivamente de Selena Gomez. No começo do ano, as duas enfrentam comentários maldosos por fãs de ambas as partes e, desde o início do relacionamento entre Hailey e Justin Bieber, Selena deixa claro que "não defende mulheres tentando derrubar outras mulheres e nunca será assim".

Inclusivela anual, em outubro de 2022, Selena e Hailey quebraram a internet ao posarem juntas para uma foto, na tentativa de colocar um ponto final nos boatos da rixa entre elas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)

Hailey Bieber comenta sonho de ter uma família com Justin Bieber

De acordo com Hailey, a discussão sobre ter um bebê não começou há pouco tempo entre ela e Justin. Desde quando se casaram, os pombinhos pensam em ter um filho. Em 2020, o canadense até falou para a apresentadora Ellen DeGeneres que a esposa ainda não estaria pronta.