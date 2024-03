Hailey Bieber cogita 'separação experimental' de Justin Bieber, diz revista

Segundo revista americana, Hailey Bieber cogita uma 'separação experimental' de Justin Bieber após crise em seu casamento; entenda!

Parece que as coisas não andam nada bem no casamento de Hailey e Justin Bieber. Segundo a revista In Touch, o casal estaria passando por um momento difícil e, em meio a crises, a modelo estaria cogitando uma 'separação experimental' do cantor.

Segundo uma fonte próxima do casal, Hailey estaria com dificuldades e queria espaço para colocar sua vida em ordem. "Ela só precisa de tempo para resolver as coisas por conta própria", afirmou o insider ao veículo.

No entanto, a sobrinha de Alec Baldwin ainda não está pronta para desistir do casamento e vê esse tempo como uma alternativa para recuperar a relação. "Hailey não está pedindo o divórcio. Ela sabe que Justin se sente magoado e confuso, mas ela também se sente perdida. Ela só precisa de uma pausa", disse a fonte.

Os rumores de crise se iniciaram este ano, quando o pai da modelo, Stephen Baldwin, publicou um vídeo pedindo orações ao casal. Isso somente se intensificou quando os fãs perceberam que o casal não publicavam fotos juntas, nem apareciam em público lado a lado, há muito tempo.

Hailey Bieber já negou rumores sobre crise em seu casamento

No início de março, Hailey Bieber quebrou seu silêncio e falou sobre os rumores de crise em seu casamento com Justin Bieber. Em suas redes sociais, a modelo publicou um textão para falar sobre os burburinhos a respeito de seu relacionamento com o cantor canadense.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Hailey negou qualquer rumor sobre ela e seu marido e criticou as teorias criadas pelo público. "Apenas para a informação de vocês, as histórias e constante fofocas que eu vejo no TikTok estão erradas 100% das vezes. Foram feitas do nada... Vieram da terra da ilusão... Então, eu sei que pode ser divertido alimentar essas histórias, mas apenas saibam que elas são sempre falsas. Desculpe por estragar tudo isso", escreveu a modelo na época.