Hailey Bieber fala sobre os rumores de crise no casamento com Justin Bieber

A modelo Hailey Bieber usou suas redes sociais e quebrou seu silêncio sobre os rumores de uma crise em seu casamento com Justin Bieber

A modelo Hailey Bieber decidiu quebrar seu silêncio sobre os rumores de crise em seu casamento com o cantor Justin Bieber. Em suas redes sociais durante a madrugada desta quarta-feira, 6, a famosa publicou um textão para falar sobre os burburinhos sobre seu relacionamento com o artista canadense.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Hailey negou qualquer rumor sobre ela e seu marido e criticou as teorias criadas pelo público. "Apenas para a informação de vocês, as histórias e constante fofocas que eu vejo no TikTok estão erradas 100% das vezes. Foram feitas do nada... Vieram da terra da ilusão... Então, eu sei que pode ser divertido alimentar essas histórias, mas apenas saibam que elas são sempre falsas. Desculpe por estragar tudo isso", escreveu a modelo.

Foto: Reprodução / Instagram

Seu pronunciamento vem uma semana depois de seu pai, o ator Stephen Baldwin, republicar um vídeo de um fã clube pedindo orações ao casal, levantando rumores de que o casamento dos Biebers estavam passando por uma crise. "Cristãos, por favor, quando pensarem em Justin e Hailey, reservem um momento para fazer uma pequena oração para que eles tenham sabedoria, proteção e que se aproximem do Senhor", dizia o vídeo, onde Justin apareceu cantando uma música gospel.

Os rumores se intensificaram ainda mais desde que os fãs perceberam que o casal não publicavam fotos juntas, nem apareciam em público lado a lado, há muito tempo. A última aparição pública de Hailey e Justin foi no último Super Bowl, em 11 de fevereiro, onde o casal não parecia estar tão próximo.

Hailey Bieber e Justin Bieber no Super Bowl 2024 - Getty Images

Justin Bieber é proibido de comprar carros da Ferrari

Em fevereiro, foi revelado que o cantor Justin Bieber foi proibido de comprar carros da Ferrari. O artista foi banido pela empresa após algumas ações que tomou em relação ao seu veículo. O famoso fez algumas alterações em sua Ferrari 458 e foi banido.

A história aconteceu em 2022, quando ele estacionou o veículo perto de uma boate de Beverly Hills, nos EUA, e o deixou por lá por cerca de duas semanas. Justin Bieber então deixou a Ferrari ainda mais irritada ao trocar a cor do carro.

O marido de Hailey Bieber pintou seu 458 com um tom de azul diferente e substituiu o banco original em uma preparadora da Califórnia que não era autorizada da marca. Após as mudanças, ele continuou descontente e fez um leilão para se livrar do carro.

Estas duas ações feitas pelo cantor desobedecem ao código de ética da Ferrari, que não permite a mudança da cor ou leilão do veículo. Diante da situação, Justin Bieber foi proibido de comprar mais itens da marca.