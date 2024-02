Justin Bieber é proibido de comprar carros da Ferrari

Após algumas ações com os veículos da marca, Justin Bieber é proibido pela Ferrari de adquirir os produtos da empresa; entenda o que aconteceu

O cantor Justin Bieber é proibido de comprar Ferraris. O artista foi banido pela empresa após algumas ações que tomou em relação ao seu veículo. O famoso fez algumas alterações em sua Ferrari 458 e foi banido.

A história aconteceu em 2022, quando ele estacionou o veículo perto de uma boate de Beverly Hills, nos EUA, e o deixou por lá por cerca de duas semanas. Justin Bieber então deixou a Ferrari ainda mais irritada ao trocar a cor do carro.

O esposo de Hailey Bieber pintou seu 458 com um tom de azul diferente e substituiu o banco original em uma preparadora da Califórnia que não era autorizada da marca. Após as mudanças, ele continuou descontente e fez um leilão para se livrar do carro.

Estas duas ações feitas pelo cantor desobedecem o código de ética da Ferrari, que não permite a mudança da cor ou leilão do veículo. Diante da situação, Justin Bieber foi proibido de comprar mais itens da marca.

Hailey Bieber comenta sonho de ter uma família

Hailey Bieber revelou durante uma entrevista ao Sunday Times que tem o sonho de ser mãe e de formar uma família com seu marido, o cantor canadense Justin Bieber. Mas, a famosa expôs um medo de dar esse passo por temer o que as pessoas vão dizer.

“Eu choro sobre isso o tempo todo. Já é demais as coisas que as pessoas falam sobre o meu marido ou sobre os meus amigos. Não consigo imaginar como eu confrontaria as pessoas falando coisas sobre uma criança”, desabafou a modelo, durante a entrevista.