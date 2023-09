Justin Bieber celebra 5 anos de relacionamento com Hailey Bieber: ‘Minha amada’

Justin Bieber publicou fotos de momentos especiais com a esposa em uma homenagem nas redes sociais

Bodas de madeira! Justin Bieber aproveitou a quarta-feira, 12, para celebrar cinco anos de casamento com a esposa, Hailey Bieber. Por meio de um post no Instagram, o cantor enalteceu a modelo e fez questão de afirmar que a relação deles excede as expectativas.

“Para a mais preciosa, minha amada. 5 anos. Você cativou meu coração. Eu sei do fundo da minha alma até os meus ossos que essa jornada com você vai apenas exceder as nossas expectativas mais doidas. Então, vamos continuar sonhando! Um brinde ao para sempre. Amo você com todas as fibras do meu ser. Feliz aniversário de 5 anos”, escreveu o canadense na legenda do post.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Justin Bieber (@justinbieber)

A musa também não ficou para trás e compartilhou alguns cliques da comemoração de aniversário com o marido. “5. Amo você”, declarou Baldwin em suas redes sociais. O post da modelo além de receber uma série de comentários de seus fãs comemorando a união acabou levantando suspeitas de uma possível gravidez. Em uma das imagens o cantor surge beijando a esposa enquanto coloca a mão na barriga dela.

“A última foto, meu Deus, fui no céu e voltei porque já achei que era algo sobre gravidez. Estou tremendo ainda”, escreveu uma internauta. “Eu morri com essa última foto. Isso são fatos, não tem jeito”, comentou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)

Hailey e Justin oficializaram a união em setembro de 2018 em um hotel intimista na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, em uma celebração para apenas 100 pessoas. Vale lembrar que o casal se relacionou durante a adolescência mas só assumiu um relacionamento sério em 2018 após o término definitivo de Bieber com Selena Gomez.

Hailey Bieber comenta sonho de ter uma família

Hailey Bieber revelou durante uma entrevista ao Sunday Times que tem o sonho de ser mãe e de formar uma família com seu marido, o cantor canadense Justin Bieber. Mas, a famosa expôs um medo de dar esse passo por temer o que as pessoas vão dizer.

“Eu choro sobre isso o tempo todo. Já é demais as coisas que as pessoas falam sobre o meu marido ou sobre os meus amigos. Não consigo imaginar como eu confrontaria as pessoas falando coisas sobre uma criança”, desabafou a modelo, durante a entrevista.