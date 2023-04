Hailey aparece confortando Justin Bieber em evento e deixa fãs preocupados

Em vídeo que circula pela web, modelo Hailey Bieber surge ao lado do cantor canadense debruçado na grade

Nesta segunda-feira, 17, começou a viralizar um vídeo nas redes sociais onde a modelo e atriz Hailey Baldwin Bieber (26) surge confortando o marido, o cantor canadense Justin Bieber (29), durante o Coachella, festival de música que acontece todos os anos no Estados Unidos. As imagens preocuparam os fãs do artista, que aparece debruçado na grade do evento enquanto a amada faz carinho nele.

Justin ainda puxa o capuz para cobrir seu rosto, enquanto a modelo fazia massagem acompanhando o show que estava acontecendo. Os internautas mostraram preocupação por conta da reação do cantor durante o evento.

“Ele não quer estar lá, ele fica nervoso por estar em lugares assim por muito tempo”, sugeriu uma usuária. “Ele está bem?”, perguntou uma fã. “Está com dor de barriga”, comentou uma terceira internauta. Muitos refletiram sobre as possibilidades do que teria acontecido com Justin, principalmente uma crise de ansiedade.

Justin Bieber e Hailey ontem (15/04) durante o show de The Kid LAROI no Coachella Valley & Music Arts Festival em Indio, Califórnia. 🥹 pic.twitter.com/anVL7tWKXG — Suporte Justin Bieber Brasil | Fan Site (@jbsuportebr) April 16, 2023

Paz? Hailey Bieber agradece Selena Gomez por apoio após mensagens de ódio

Depois de brigas e trocas de farpas com Selena Gomez, Hailey acabou sofrendo muito ódio e ameaças de morte contra ela. A cantora, então, seguiu a esposa de Justin Bieber e pediu desculpas por tudo que vinha acontecendo. Nos stories, a loira agradeceu a cantora pelo apoio: "Quero agradecer a Selena por se manifestar, já que ela e eu temos discutido nas últimas semanas como superar essa narrativa em andamento entre mim e ela".

"As últimas semanas foram muito difíceis para todos os envolvidos e milhões de pessoas estão vendo tanto ódio em torno disso, o que é extremamente prejudicial. Embora as mídias sociais sejam uma maneira incrível de se conectar e construir comunidade, momentos como esse só criam uma divisão extrema em vez de unir as pessoas", falou sobre a suposta rivalidade entre as duas, que são ex e atual do cantor canadense.

"As coisas sempre podem ser tiradas do contexto ou interpretadas de forma diferente do que se pretendia. Todos nós precisamos ser mais atenciosos sobre o que postamos e o que dizemos, incluindo eu mesma", afirmou. "No final, acredito que o amor sempre será maior do que o ódio e a negatividade, e sempre há uma oportunidade de nos encontrarmos com mais empatia e compaixão”, concluiu.