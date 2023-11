Gwyneth Paltrow surge ao lado de namorada de seu ex-marido, Chris Martin

A atriz Gwyneth Paltrow foi casada com o vocalista da banda Coldplay, Chris Martin, e mantém uma boa relação com a atual namorada do cantor

Nesta quinta-feira, 30, Gwyneth Paltrow surpreendeu seus seguidores ao surgir com a namorada de seu ex-marido. Em uma conversa com seus seguidores no seu Instagram, a atriz compartilhou uma foto ao lado da atual amada de Chris Martin.

Acontece que a atual namorada do vocalista da banda Coldplay, que foi casado com Gwyneth, é ninguém menos que a atriz Dakota Johnson, famosa por estrelar em filmes como “Suspiria”, “A Rede Social” e a trilogia “50 Tons de Cinza”.

“Uma foto com a Dakota”, pediu um seguidor para Gwyneth, que compartilhou uma imagem das duas em seus stories. A atriz vencedora do Oscar surgia de mãos dadas com a namorada do ex na foto. As duas vestiam roupas de frio.

E não é a primeira vez que Paltrow dá detalhes sobre sua relação com Dakota nas redes sociais. Em outubro desse ano, também em uma conversa com seguidores, a artista comentou: “Nós somos boas amigas. Eu a amo muito. Ela é adorável, uma pessoa maravilhosa”.

Gwyneth Paltrow e Chris Martin se casaram em 2003, e começaram o processo de separação em 2014. Alguns anos depois, em 2017, o cantor e Dakota Johnson começaram a namorar. Já em 2018, Gwyneth se casou com o produtor e diretor Brad Falchuck.

A atriz e o cantor tiveram dois filhos do casamento que durou pouco mais de 10 anos. Apple, de 19 anos, e Moses, de 17. Em uma entrevista para a revista americana People, Gwyneth comentou como é a relção de Chris com os filhos.

“Ele tem esse doce espírito infantil, e eu amo que ele fica: ‘Vamos nadar no oceano’, quando está 14 °C, ou ‘Vamos para essa loja de guitarras maluca. Ele sempre quer fazer essas aventuras malucas com eles [filhos] e atividades”, detalhou a atriz dos filmes “Homem de Ferro”.

Reprodução: Instagram

Polêmica!

Recentemente, Gwyneth Paltrow se viu envolvida em uma polêmica com os brasileiros. A famosa surgiu em um vídeo fazendo um tour por sua casa na Califórnia, Estados Unidos, e, como uma brincadeira, mostrou seu Oscar de Melhor Atriz, que recebeu em 1999, como um peso de porta.

Internautas brasileiros não gostaram nada da brincadeira, porque no ano em que Gwyneth saiu vitoriosa do maior prêmio de cinema, quem também estava concorrendo a melhor atriz era a brasileira Fernanda Montenegro por seu trabalho no filme “Central do Brasil”.