Guilhermina Guinle esbanja simpatia durante banho de mar com a filha

De volta ao Rio de Janeiro, Guilhermina Guinle distribui sorrisos ao ser flagrada em rara aparição na praia com a filha, Minna

Morando nos Estados Unidos, Guilhermina Guinle retornou ao Rio de Janeiro e aproveitou o clima ensolarado desta quarta-feira, 23, para curtir um um momento de descontração na praia de Ipanema ao lado de sua filha, Minna. A pequena, que está com oito anos, é fruto do relacionamento com Leonardo Antonelli, que é irmão da atriz Giovanna Antonelli.

Nos cliques, é possível notar que Guilhermina tentou manter a discrição máxima durante o passeio em família. A artista chegou à praia usando uma viseira para esconder o rosto, além de cobrir o corpo com uma camisa branca. Na sequência, ela deu um show de beleza e boa-forma ao adentrar o mar com um maiô preto decotado.

Ao notar a presença dos fotógrafos na orla da praia, a atriz, que está distante das telinhas desde 2021, esbanjou simpatia em sua rara aparição pública e acenou para as câmeras. A primogênita de Guilhermina, Minna também distribuiu sorrisos e curtiu muito o passeio com a mãe coruja, que não se desgrudou da menina durante o banho de mar.

Guilhermina Guinle aproveita praia no Rio de Janeiro - Foto: JC Pereira/AgNews

Guilhermina Guinle esbnaja simpatia em praia no Rio de Janeiro - Foto: JC Pereira/AgNews

Guilhermina Guinle aproveita praia no Rio de Janeiro com a filha - Foto: JC Pereira/AgNews

Guilhermina Guinle aproveita praia no Rio de Janeiro com a filha - Foto: JC Pereira/AgNews

Vale lembrar que Guilhermina, que está com 49 anos, ganhou o coração dos brasileiros ao estrear na Globo em 2003 na novela Mulheres Apaixonadas. Além disso, a artista também acumula diversos sucessos na emissora como Verdades Secretas, Êta Mundo Bom! e sua mais recente produção Salve-se Quem Puder. Atualmente, a atriz mora em Nova York e mantém discrição sobre sua vida pessoal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GUILHERMINA GUINLE (@guilhermina)

Guilhermina Guinle e a filha combinam looks:

No início deste mês, a atriz Guilhermina Guinle protagonizou um momento fofo com a filha, Minna. As duas foram fotografadas na chegada ao Circo da Turma da Mônica no Rio de Janeiro em uma rara aparição juntas em um evento público. Mas um detalhe roubou a cena: é que elas usaram roupas combinando!