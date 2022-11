Guilherme de Pádua pediu perdão pelo assassinato de Daniella Perez antes de morrer

Guilherme de Pádua gravou um vídeo para pedir perdão para Gloria Perez pelo crime que tirou a vida da filha dela, Daniella Perez

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 10h12

O ex-ator Guilherme de Pádua fez um pedido de perdão para a autora de novelas Gloria Perez por meio de um vídeo nas redes sociais antes de sua morte. O vídeo foi gravado há algumas semanas e ele faleceu no domingo, 6 de novembro, ao sofrer um infarto.

No vídeo, publicado no YouTube, ele contou que tinha o desejo de pedir perdão para Gloria Perez e para Raul Gazolla, que era o namorado de Daniella Perez na época da morte dela. "Eu imaginava um encontro. Pensei em procurar um advogado dela, do Raul Gazolla, da Glória Perez. Pensei em pedir a alguém para intermediar o encontro. Não imaginava uma coisa pela internet, ou por vídeo. Um pedido de perdão não é tão simples. Será que ela vai querer? Será que isso não é forçar uma barra, constranger, a pessoa que está decidindo se vai perdoar ou não? Não é tão simples como as pessoas pensam", disse ele.

Então, ele fez o seu pedido de perdão. "Não foi isso que imaginei. Mas talvez eu nunca vá ter uma oportunidade real de pedir perdão. Por isso, Gloria Perez, eu te peço perdão por todo o sofrimento que te causei. Jamais esqueci daquele encontro na carceragem. Nunca esqueci. Raul Gazolla, te peço perdão. Nunca esqueci do dia em que fui chamado na delegacia, e você estava lá e se arrastou até mim. Me abraçou chorando. E eu vi que era a pior pessoa do mundo", afirmou.

Por fim, ele declarou: "Nunca senti algo igual ao que senti naquele momento. Peço perdão aos familiares, aos amigos, a todos que se envolveram com a história, que se entristeceram, que se revoltaram. Sei que esse pedido de perdão talvez não vá significar nada, mas quero deixar registrado".

Morte de Guilherme de Pádua

A morte de Guilherme de Pádua foi confirmada pelo pastor Márcio Valadão nas redes sociais. "Pouco antes das 22h, recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Para mim foi um impacto muito grande, porque hoje de manhã eu dirigi o culto e ele estava com a esposa no primeiro banco. Ele praticou aquele crime tão terrível com a Daniella Perez, foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Ele tava dentro de casa, caiu e morreu. Acabou de morrer", disse ele.

Guilherme de Pádua foi condenado pela morte da atriz Daniella Perez. Na época, eles atuavam juntos na novela De Corpo e Alma, e ela foi assassinada no dia 28 de dezembro de 1992. O corpo dela foi encontrado em um matagal com perfurações. Guilherme e Paula Thomaz foram condenados por homicídio qualificado. Ele ficou alguns anos preso, mas foi solto.