Grazi Massafera deixa comentário em foto de novo affair

Grazi Massafera aquece os rumores de affair ao deixar comentário em foto de Marlon Teixeira: 'Que seja sempre abençoado'

A atriz Grazi Massafera agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 16, ao fazer um comentário em um post do modelo Marlon Teixeira, que é apontado como seu novo affair há algumas semanas. Ele postou uma foto com a filha, Dahlia, fruto do antigo relacionamento com Cheyenne Tozzi, em um lindo dia ao ar livre durante uma viagem para a Austrália.

Então, Grazi fez questão de comentar sobre o clique. “Que seja sempre abençoado amor infinito entre vocês”, disse ela.

Vale lembrar que em fevereiro, Grazi e Marlon viajaram juntos para a Bahia e foram flagrados de mãos dadas caminhando pelas ruas da Chapada Diamantina, depois de algumas semanas de rumores sobre o possível relacionamento. Os dois também têm trocado emojis e comentários nas redes sociais, o que alimentou as especulações e deu início aos boatos de romance.

Marlon Teixeira já viveu romances com as atrizes Bruna Marquezine e Débora Nascimento. Por sua vez, Grazi Massafera está solteira desde o fim do namoro com o cineasta Alexandre Machafer. Antes disso, ela namorou por dois anos o ator Caio Castro.

