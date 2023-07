Gravidíssima, Rihanna exibe barrigão enquanto faz raspadinha em Barbados

Cantora Rihanna aproveita dias de folga ao lado da família em Barbados, seu país natal

No último domingo, 2, a cantora e empresária Rihanna mostrou que está aproveitando e muito as férias! Viajando ao lado de seu marido, o cantor de rap A$AP Rocky e o filho do casal, RZA Athelston Mayers, enquanto espera o segundo filho do casal, a famosa apareceu fazendo uma raspadinha com muita cobertura para aproveitar o clima quente de Barbados, seu país natal, no Caribe.

Em um vídeo que está circulando pelas redes sociais, originalmente postado por um fã-clube da famosa, Rihanna surge colocando algumas coberturas em uma taça cheia de gelo. Além dos produtos disponíveis no carrinho, a cantora ainda completou com um pouco de leite condensado.

Com os pés descalços, a artista apostou em um look mais folgado e fresquinho, que era composto por um top de academia preto e uma bermuda jeans. Já nos acessórios, Rihanna escolheu apenas um chapéu, brincos e um colar de pérolas.

Os internautas adoraram o vídeo e comentaram demais o bom-humor que a cantora exalava em seu país natal, apontando que ela parecia muito feliz. “Eu senti muita falta da risada da minha bebê”, “A risada dela me pega muito” e “Ela está muito feliz”, são alguns dos comentários que podem ser vistos.

Rihanna se aposenta da música e vira vendedora de raspadinha! pic.twitter.com/UZbVWwMbzP — Diogo Paródias (@parodiasdiogo) July 2, 2023

Nome do filho de Rihanna é revelado

A cantora Rihannaescolheu um nome diferente para o seu primeiro filho, fruto do casamento com A$AP Rocky. O bebê vai completar um ano em breve e a mamãe coruja fez mistério sobre o nome da criança. Até agora, ela não confirmou oficialmente qual é o nome do bebê. Porém, o jornal britânico Daily Mail revelou que descobriu o nome da criança.

De acordo com a publicação, o filho de Rihanna se chama RZA Athelson Mayers. O nome foi revelado quando uma cópia da certidão de nascimento vazou na internet. A cantora e o marido escolheram o nome inspirado em um líder do hip hop. O nome do bebê seria inspirado no produtor e rapper RZA, que é o líder do Wu-Tang Clan, um coletivo de hip hop norte-americano. O nome do meio da criança é uma homenagem para o seu pai, que se chama Athelstan – que significa pedra nobre. Atualmente, Rihanna está grávida do seu segundo filho.