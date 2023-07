Grávida pela primeira vez e sorridente, Jeniffer Nascimento exibe barriguinha

Jeniffer Nascimento espera uma menina e impressionou seus seguidores com o tamanho da barriga

Jeniffer Nascimento encantou seus seguidores ao compartilhar uma nova foto da sua barriguinha de grávida nesta terça-feira, 25, usando um biquíni e com um sorrisão no rosto. A atriz e cantora espera uma menina, a primeira de seu casamento com o ator Jean Amorim.

“MOMMY_dump.JPG”, escreveu a mamãe coruja legendou a publicação e ao mostrar o quanto sua primeira gravidez já evoluiu recebeu uma chuva de elogios de seus seguidores: “Sempre foi linda desde pequenininha, mas a gravidez te deixou mais linda ainda”, escreveu uma seguidora, “Cada dia mais linda e cheia de luz”, apontou uma outra, “Amando ver essa barriguinha crescer”, comentou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeniffer Nascimento (@jeniffer_nascimento)

Jeniffer e Jean Amorim estão casados desde 2019. Os dois se conheceram em 2014, quando contracenaram em Malhação – Sonhos. O casal pensava em engravidar em 2025, mas a gravidez acabou acontecendo antes do planejado. Recentemente, Jeniffer apareceu nas telinhas da Globo no início deste ano, como a personagem ‘Jéssica’, na novela ‘Cara e Coragem’.

A gravidez de Jeniffer foi anunciada pelo casal por meio de um post nas redes sociais e pegou seus seguidores de surpresa: "Felizes e surpresos com tudo que está acontecendo! Corações acelerados, barriga crescendo… Um turbilhão de emoções dentro de nós. A sensação mais incrível do mundo surgiu. Não estamos mais sós! De dois corações transbordando amor nascerá mais um coração dentro de nós”, eles escreveram.

Jeniffer Nascimento revela o nome da primeira filha

Grávida pela primeira vez, a atriz Jeniffer Nascimento já escolheu o nome de sua primeira filha. Ela anunciou a gravidez para os fãs há poucos dias e contou que vai ter uma menina. Agora, a artista revelou o nome que escolheu para a criança.

Em uma participação no programa Encontro, da Globo, ela e o marido, o ator Jean Amorim, contaram que a filha vai se chamar Lara. “Ela vem aí. Estamos muito felizes e ansiosos”, afirmaram eles.