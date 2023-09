Grávida, Jeniffer Nascimento exibe barrigão em vista de tirar o fôlego

Grávida de sua primeira filha, a atriz Jeniffer Nascimento exibe seu barrigão e encanta seus seguidores; confira as fotos!

Mãe de primeira viagem, a atriz Jeniffer Nascimento, está aproveitando ao máximo sua gestação. A famosa está esperando por sua filha, fruto do casamento com o ator Jean Amorim. E é claro que não poderiam faltar fotos para registrar este momento tão especial.

De mini blusa, Jeniffer exibiu seu barrigão e encantou seus seguidores com sua beleza. A artista aproveitou a vista de tirar o fôlego e fez alguns cliques, compartilhados em seu Instagram nesta sexta-feira, 1. Na foto, ela aparece em cima de uma mão dourada gigante, que lhe segura na imensidão da natureza.

"Toda mulher é um portal", escreveu a futura mamãe na legenda da publicação. E Jeniffer ganhou muitos elogios nos comentários do álbum de fotos. "Está cada dia mais linda", enalteceu fã. "A definição 'Nas mãos de Deus'", disse outro. "Obra divina", disparou mais um. "Uow! Deusasss! Vem Lara!!", celebrou admirador.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeniffer Nascimento (@jeniffer_nascimento)

Jeniffer Nascimento fala sobre a maior dificuldade da gestação

No último dia 28, Jeniffer Nascimento decidiu abrir seu coração e falar sobre o momento delicado que está passando em sua carreira. À espera de sua primeira filha, a atriz expôs em suas redes sociais que foi dispensada de alguns trabalhos por conta da gravidez.

Em seu Instagram, a estrela compartilhou fotos caracterizadas em seu projeto mais recente, o reality show Vocalizando. Jeniffer celebrou a conquista e abriu o jogo sobre sua situação difícil: "A gravidez tem sido um momento muito lindo da minha vida! Mas tenho que confessar que no início nem tudo foi flores", iniciou a futura mamãe.

“Existem leis que protegem as mulheres grávidas? Existem, mas isso só se aplica se você trabalhar de carteira assinada. Se você é uma empresa, infelizmente ninguém leva em consideração que qualquer ser humano veio da barriga de uma mãe e você passa a ser mais um número”, continuou Jeniffer.

Além de falar sobre a pressão estética que estava sofrendo, a atriz falou um pouco mais sobre os trabalhos que perdeu. “Fui dispensada de trabalhos onde não tive participação alguma nessa escolha. Em outros contrataram terceiros para me dar um 'suporte' e me substituírem caso eu não me sentisse bem sem o meu conhecimento”, desabafou.