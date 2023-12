Grávida, Gabi Luthai mostra mudanças em seu corpo: "Radiante"

Grávida de seu primeiro filho com Teo Teló, Gabi Luthai mostra mudanças em seu corpo e exibe seu barrigão da gestação; confira!

À espera de seu primeiro filho com Teo Teló, irmão do cantor Michel Teló, a influenciadora digital Gabi Luthai mostrou as mudanças que já está tendo em seu corpo. Em novos cliques encantadores publicados em suas redes sociais, a famosa exibiu a evolução de sua gestação e surpreendeu a todos.

Na praia, a musa apareceu de biquíni fininho branco e regatinha de conchas, Gabi surgiu com um sorrisão no rosto e mostrou a saliência em sua barriga no seu perfil oficial do Instagram. Na legenda da publicação, ela falou um pouco mais sobre sua nova fase.

"Começando a curtir cada mudança no meu corpo, cada momento dessa fase tão única e especial que é a gestação, quando a mente descansa, o mundo ao nosso redor fica mais leve", escreveu a beldade. Seus seguidores não resistiram e rasgaram elogios nos comentários.

"LINDA", disse a modelo Yasmin Brunet. "Meu amor", escreveu seu marido, Teo Teló. "Você está linda, que barriga grandona", escreveu um fã. "Está radiante Gabi!", disparou outro. "Maravilhosa", declarou mais um.

Confira a publicação:

Gabi Luthai desabafa após boatos de que engravidou para salvar casamento

No último dia 4, a influenciadora digital Gabi Luthai desabafou em suas redes sociais após ser questionada se teria engravidado de Teo Teló para "salvar o casamento", já que o casal estava passando por uma crise.

Ela foi questionada por um fã e deu uma resposta direta. "Não acredito nisso. Eu engravidei amando muito esse homem, lembro do dia de tudo. Foi uma delícia fazer esse neném", garantiu ela que recentemente viveu um período turbulento no casamento com o empresário.

A cantora também foi questionada se a gravidez foi planejada. "Sim, mas eu nunca tinha feito um teste antes, acredita? Tirei o DIU em dezembro do ano passado, mas nunca encanei. Aliás, fui tão desligada que já tava atrasada há mais de 7 dias e nem tchum, o que me deu o surtar de fazer o teste foi minha instabilidade emocional. Eu estava maluca! Surtada mesmo, nunca fiquei assim", esclareceu.