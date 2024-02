Grávida, Fernanda Paes Leme aproveita Carnaval longe da folia

Grávida de sua primeira filha, Fernanda Paes Leme aproveita Carnaval longe das festas e abre álbum de fotos de seu fim de semana "de paz"; confira!

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme decidiu passar o Carnaval 2024 longe das grandes festas e folias. Grávida de Pilar, sua primeira filha com o noivo, Victor Sampaio, a famosa curtiu o feriado relaxando com seu amado em um resort no Rio de Janeiro.

Em seu perfil oficial do Instagram, Fernanda compartilhou o álbum de fotos de sua viagem, onde ela aproveitou muito o sossego longe da folia. Nos cliques, ela compartilhou várias fotos onde exibiu seu barrigão da gestação já avançada. A futura mamãe também mostrou o aconchego em Victor, que deixou beijinhos do ventre de sua noiva e lhe acompanhou nesses dias de descanso.

Na legenda da publicação, a apresentadora falou um pouco sobre o seu feriado e sobre sua decisão de ficar longe das festas. "Carnaval de descanso, mas não menos agitado com Pilar pulando na pipoca aqui dentro. Foram dias de celebração. De ver a alegria do povo de longe e de viver nossa alegria", iniciou Fernanda.

Ela também disse que esse tempinho foi necessário para o casal, que queria ter alguns dias para aproveitar só os dois. "Eu e @victorasampaio nos demos conta que fizemos 3 anos juntos no fim de janeiro… E nesse caos de não nos vermos há um tempinho… Acabamos esquecendo. Um em SP, uma no Rio... Ou melhor, duas no Rio. Mas o pensamento conectado o tempo todo. Ponte mental de amor. E aí, finalmente juntos, nosso carnaval foi uma evolução de paz, enredo de puro afeto, só nós, num lugar incrível, vivendo dias de fantasia. Mó legal minha familinha. Os Mós. Obrigada meu Mó por me mimar tanto. Te amo e você sabe o tanto que é pra mim", finalizou a famosa.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Bruna Biancardi aproveita Carnaval com Mavie na piscina

Outra famosa que passou o Carnaval longe da folia foi a influenciadora digital Bruna Biancardi. Como mamãe de primeira viagem de Mavie, de quatro meses, fruto de seu antigo relacionamento com Neymar Jr, a modelo decidiu aproveitar o feriado para ficar em casa e se refrescar na piscina com sua herdeira.

Em seu perfil oficial do Instagram, Bruna apareceu toda sorridente enquanto se divertia com sua bebê na água. De maiô rosa e chapéu de laço, Mavie caiu na risada com sua mamãe e estourou o fofurômetro com seu lindo sorriso. Na legenda da publicação, a mamãe se declarou para a herdeira: "Como foi que eu vivi tanto tempo sem você? Amor da minha vidaaaaaa".

