Grávida da primeira filha, Fernanda Paes Leme exibe barrigão à beira-mar

À espera de sua primeira filha com Victor Sampaio, Fernanda Paes Leme compartilhou novas fotos de sua gestação e homenageou Iemanjá

Nesta sexta-feira, 2, Fernanda Paes Leme deixou os seguidores encantados ao compartilhar novas fotos da evolução de sua gestação. A atriz e apresentadora está à espera da primeira filha, Pilar, fruto do relacionamento com o empresário Victor Sampaio.

"O mar serenou quando ela pisou na areia... Viva nossa rainha Iemanjá", legendou ela, fazendo uma homenagem pelo Dia de Iemanjá, comemorado todo dia 2 de fevereiro.

Nos comentários da publicação feita em seu perfil no Instagram, fãs e amigos deixaram diversos elogios e mensagens de carinho à nova mamãe. "Que lindeza", disse a atriz Mônica Martelli. "Conseguiu ficar ainda mais linda grávida", afirmou uma internauta. "Está radiante!", disse mais uma.

Fernanda Paes Leme revela como descobriu a gravidez

Fernanda Paes Lemecontou a história de como descobriu que está grávida. Em um vídeo nas redes sociais, a artista relembrou o aborto que sofreu em 2021, o tratamento para melhorar sua fertilidade e a surpresa com um teste positivo quando menos esperava.

"No fim de 2021, eu tive uma gravidez interrompida. Nem estava tentando... Tirei o DIU porque estava me dando um fluxo muito intenso, e no mês seguinte estava grávida. Foi rápido e durou pouco. Eu perdi o chão. Eu estava com 38 anos na época e decidi que o primeiro passo era congelar os óvulos. Garantir esses óvulos mais jovens e mais saudáveis. Fiz três vezes o congelamento [de óvulos] durante o ano de 2022 e sorte que no meio disso tudo surgiu o Quem Pode, Pod, pra me alegrar, me distrair e tomar meu tempo", contou ela.

"Contei pro Victor e a gente comemorou, mas não tanto. Porque não dava pra acreditar que depois de tudo isso essa gravidez ia vingar. Os dias foram passando, mais exames... Até que veio o primeiro ultrassom, o coração. O mundo para, esse é o som da vida", declarou.