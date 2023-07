Gracyanne Barbosa revela alívio com andamento da questão da dívida de Belo

Gracyanne Barbosa se pronuncia sobre a repercussão da dívida de seu marido, Belo, com Denílson, diz colunista

A musa fitness Gracyanne Barbosa demonstrou alívio com a notícia de que seu marido, o cantor Belo, deverá quitar em breve a dívida milionária que tem com o comentarista esportivo Denílson. O assunto dominou a internet nesta quarta-feira, 12, com a notícia de que os dois vão entrar em um acordo para o pagamento da dívida, que já está estimada em cerca de R$ 7 milhões. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ela contou que está aliviada.

“Ela confirmou que esse acordo com o Denílson foi feito. A única coisa que ela me falou foi: 'com toda a certeza, é um grande alívio'. Realmente é um alívio para todo mundo essa história chegando ao fim”, disse o colunista.

Mais cedo, a equipe de Belo explicou os rumores de que ele teria quitado a dívida e informou que estão em andamento com a negociação. "A equipe responsável pela gestão da carreira do músico Belo gostaria de comunicar que estamos em meio ao pleno andamento dos processos de regularização do débito existente com com o ex-jogador de futebol e atual comentarista, Denilson. Atualmente, estamos realizando avanços nos procedimentos administrativos necessários para liquidar por completo a pendência financeira em questão", informaram.

Logo depois, eles completaram: "Estamos tratando meticulosamente dos pormenores financeiros, seguindo os acordos firmados entre todas as partes envolvidas, com a finalidade de solucionar essa situação no menor tempo possível. Reiteramos nosso compromisso com a clareza e garantimos que todas as partes interessadas serão devidamente informadas sobre qualquer progresso significativo neste processo de regularização."

Mais cedo, Denílson informou que ainda não recebeu o pagamento da dívida do cantor Belo, mas afirmou que ambos estão empenhados em entrar em um acordo em breve. "Em relação as últimas notícias divulgadas sobre o caso com o cantor Belo, o que posso afirmar é que ambas as partes estão empenhadas em encontrar uma solução e tão logo o assunto esteja 100% resolvido, me manifestarei. Ainda não está", disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa leva marmita para festa de Luciano Huck

A musa fitness Gracyanne Barbosa marcou presença na festa da grande final do quadro Dança dos Famosos na mansão de Luciano Huck no Rio de Janeiro. Porém, ela não comeu o que foi servido na celebração. A esposa do cantor Belo segue uma dieta rigorosa para manter o seu corpo musculoso em dia e fez questão de levar sua própria marmita.

No caminho para a festa, a beldade apareceu comendo a sua marmita no carro e contou que não costuma comer nas festas que vai. “Me convidem para festas, porque eu sou aquela convidada que não gasta nada. Levo a minha própria comida, minha própria água, não gasto nada na sua festa. Não dou prejuízo nenhum, pode me chamar”, disse ela.