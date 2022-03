Gracyanne Barbosa arrasa em coreografia de funk e bumbum impressiona!

Modelo Gracyanne Barbosa arrasa em coreografia ousada de funk e se destaca em postagem na internet

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 10h09

Animada como de costume nas redes sociais, a modelo Gracyanne Barbosa (37) esbanjou descontração na noite deste domingo, 20.

Ao som de um dos hits dançantes da cantora Luisa Sonza (23), a musa fitness mostrou todo o gingado e o rebolado dela ao fazer parte da coreografia da música provocante.

Com um shorts cor de rosa bem pequenininho, a esposa do cantor Belo (47) provou que continua mandando bem nas dancinhas, já que iniciou na carreira artista como integrante do grupo de axé Tchakabum.

O tamanho do bumbum de Gracyanne Barbosa roubou a cena e virou alvo de alguns comentários no Instagram. "Olha o bumbum na nuca aí. Que linda você!", brincou uma pessoa. "Que corpão e que inspiração de bumbum!", escreveu outra fã da morena na web.

Veja a dança de Gracyanne Barbosa!