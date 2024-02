Graciele Lacerda se derrete ao receber elogios da mãe de Zezé: 'Querida nora'

Noiva de Zezé Di Camargo, a influenciadora Graciele Lacerda se encantou ao receber uma chuva de elogios da sogra, Dona Helena

A influenciadora Graciele Lacerda dividiu com os seguidores um momento para lá de especial em família. Em suas redes sociais, a noiva de Zezé Di Camargo publicou um vídeo encantador mostrando a chuva de elogios que recebeu da sogra, Dona Helena Camargo, na tarde da última quarta-feira, 28.

Além da admiração, a avó de Wanessa Camargo aproveitou o momento para rebater as acusações de que 'sempre passa a mão na cabeça da nora'. Nos últimos meses, Graciele se envolveu em uma briga judicial com o filho Igor Camargo, filho de Zezé, e a esposa do rapaz.

No registro em questão, a musa fitness é recebida com muito carinho por Dona Helena em um dos quartos da fazenda da família. "Chegou aqui agora na porta do quarto a mulher mais linda, mais amada do mundo, que é a minha querida nora", disse a mãe do cantor sertanejo, arrancando risadas de Graciele.

E continuou: "Graciele é linda, é uma princesa". Na sequência, a sogra de Graciele reforçou o quanto gosta da influenciadora. "Os outros falam que eu fico 'acoitando' [protegendo] ela. Não é porque eu fico acoitando ela, é porque ela mora dentro do meu coração", declarou ela, recebendo um grande abraço da nora.

Graciele Lacerda desabafa sobre briga com família de Zezé

Graciele Lacerda, noiva do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, fez um sincero desabafo com os seguidores a respeito do embate envolvendo a família do artista. Em seu Instagram oficial, a influenciadora digital contou que o filho e a nora do companheiro não desistiram do processo que movem contra ela.

No ano passado, Graciele foi acusada de criar um perfil falso nas redes sociais para atacar os familiares de Zezé. Ela, no entanto, alega não ter sido a autora dos comentários polêmicos que a conta fez e já revelou que Wanessa Camargo está ao seu lado em busca do verdadeiro responsável.

Durante a noite da última segunda-feira, 26, a musa fitness lamentou a decisão de Igor Camargo e Amabylle Eiroa, esposa do enteado. "Recebo uma notícia hoje de que não desistiram de armar contra mim, de usar com maldade de armações, de mentiras, de criar situações para me prejudicar. É muito triste isso", iniciou, sem citar nomes. Confira!