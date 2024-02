Graciele Lacerda desabafa sobre briga com família de Zezé: 'Não desistiram'

Noiva de Zezé Di Camargo, a influenciadora Graciele Lacerda revelou que o filho e a nora do cantor não desistiram do processo contra ela

Graciele Lacerda, noiva do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, fez um sincero desabafo com os seguidores a respeito do embate envolvendo a família do artista. Em seu Instagram oficial, a influenciadora digital contou que o filho e a nora do companheiro não desistiram do processo que movem contra ela.

No ano passado, Graciele foi acusada de criar um perfil falso nas redes sociais para atacar os familiares de Zezé. Ela, no entanto, alega não ter sido a autora dos comentários polêmicos que a conta fez e já revelou que Wanessa Camargo está ao seu lado em busca do verdadeiro responsável.

Durante a noite da última segunda-feira, 26, a musa fitness lamentou a decisão de Igor Camargo e Amabylle Eiroa, esposa do enteado. "Recebo uma notícia hoje de que não desistiram de armar contra mim, de usar com maldade de armações, de mentiras, de criar situações para me prejudicar. É muito triste isso", iniciou, sem citar nomes.

E continuou: "É tão triste porque você continua se surpreendendo, e a forma que faz em cima de mentiras e de criar situações, você fica se perguntando por que". Na sequência, Graciele Lacerda declarou confiar em seus advogados, além de manter a esperança de que a Justiça tomará uma decisão favorável nessa situação.

"Tenho certeza que, não só a justiça divina, mas a daqui também vai ser feita. Bora viver nossa vida, seguir nosso caminho, fazer o que tem que ser, cuidar do nosso trabalho sem querer prejudicar ninguém, sacanear ninguém. Bora fazer o que é certo", concluiu a noiva de Zezé Di Camargo.

Zilu Camargo reencontra o filho após polêmicas

A empresária Zilu Camargo está no Brasil após cancelar sua vinda para as festas de fim de ano por conta das polêmicas familiares. Nesta quarta-feira, 07, a famosa então mostrou que reencontrou seu herdeiro, Igor Camargo.

Abraçando o filho, a ex-esposa de Zezé Di Camargo surgiu sorridente e falou sobre estar ao lado dele em tudo. É bom lembrar que nos últimos meses, ele parou de trabalhar com o pai após sua companheira, Amabylle Eiroa, desmascarar o perfil fake de Graciele Lacerda.

"O abraço de uma mãe com o filho, é força, é a recompensa, é amor, é dizer eu estou aqui com você pra tudo e por todos. Te amo meu filho", disse Zilu Camargo ao postar a foto com Igor Camargo.

Para quem não lembra, no final do ano passado, a noiva de Igor Camargo expôs o perfil fake de Graciele Lacerda. A musa fitness então admitiu a criação da conta, porém, negou que os comentários feitos a Wanessa Camargo e outros familiares tenham sido feitos por ela.