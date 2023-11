Graciele Lacerda manda recado com reflexão: 'Nem tudo'

Em meio a boatos de polêmicas com os filhos de Zezé, Graciele Lacerda manda recado com frase reflexiva

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, postou nesta terça-feira, 07, uma frase reflexiva em sua rede social. Em meio a acusações de que teria criado um perfil fake para atacar os enteados, a musa fitness se pronunciou em silêncio.

Sem falar sobre as polêmicas com o filho mais novo do sertanejo, Igor Camargo, e a namorada do jovem, Amabylle Eiroa, a influenciadora digital apenas postou uma publicação sobre filtrar as coisas que se escuta para não acreditar em tudo que se diz.

"Nem tudo que a gente ouve, houve", compartilhou Graciele Lacerda em meio a uma suposta demissão do filho de Zezé após os últimos acontecimentos envolvendo sua eleita.

Ainda nesta terça-feira, 07, Zilu Camargo se pronunciou indiretamente em sua rede social ao publicar uma foto com seus três filhos refletindo sobre o amor que os pais devem ter por seus herdeiros. "Amor de um pai ou mãe é incondicional e vai além de qualquer outra relação. É um amor que está presente em todos os momentos,nos bons e nos ruins, e que se mantém ao longo da vida. É um amor que transcende qualquer obstáculo ou dificuldade, e que está sempre lá para apoiar, orientar e amar", escreveu Zilu.

O que aconteceu com Graciele Lacerda e os filhos de Zezé?

Entre os comentários que Graciele Lacerda está sendo acusada, de publicar com o perfil falso, estão críticas à Wanessa Camargo, Zilu Camargo, Camilla Camargo e até mesmo elogios para seu próprio corpo e aparência em fotos publicadas em seu perfil.

A influenciadora está noiva de Zezé di Camargo. Os dois devem se casar em 2024. Nos últimos tempos, boatos também afirmaram que os dois estão tentando gerar o primeiro filho. Em conversa com a CARAS Digital, ela contou que o processo para gerar uma criança continua, mas prefere não dar detalhes para não se desgastar emocionalmente.

“A gente está vivendo esse momento. Eu não gosto muito de falar sobre isso porque eu não tenho uma estrutura psicológica para dividir até no Instagram. São muitas coisas ruins, você ouve muitas coisas ruins, então eu prefiro me resguardar. Eu falo assim: está nas mãos de Deus. Na hora que tiver que dar certo, vai dar”, afirmou ela.