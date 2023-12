Graciele Lacerda causa ao postar foto com Zezé: 'Uma história'

Após admitir criação de perfil fake, Graciele Lacerda causa ao compartilhar clique romântico com Zezé; influenciadora dividiu opiniões sobre atitude

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, causou ao postar uma simples foto ao lado do cantor nesta quinta-feira, 21. A influenciadora digital apenas compartilhou um clique abraçada com o sertanejo em um restaurante e já foi motivo para gerar diversos comentários.

Isso porque, a musa fitness admitiu há algumas semanas, em uma entrevista ao Domingo Espetacular, que realmente criou um perfil fake na rede social que estava fazendo comentários contra a família dele. Mesmo revelando que foi a autora da conta, Graciele nega que foi a responsável pelas palavras digitadas.

Ao publicar clique apaixonado com o noivo, ela dividiu opiniões. "Foto de ontem à noite!", falou ela na legenda. "Obrigado por me fazer tão feliz! E uma história", respondeu Zezé Di Camargo. Os internautas então expressaram suas oponiões. "São lindos, mas você tem que ser nais cautelosa, isso faz Zezé se entristecer", disseram. "Podem falar o que quiserem, mas eu amo esse casal e todo mundo tem o direito de ser feliz", escreveram.

Nos últimos dias, Graciele Lacerda respondeu uma pergunta nos comentários sobre como ficaria o Natal da família após as últimas polêmicas. Afinal, Zilu Camargo alega ter cancelado sua vinda para o Brasil para as festas de fim de ano com os filhos por conta dos últimos acontecimentos.

Igor Camargo nega "manipulação" em imagens

Recentemente, o filho caçula de Zezé di Camargo, o jovem Igor Camargo publicou um vídeo no qual prova que os comentários que expôs publicamente são de autoria do perfil Priscila Dantas, que foi criado por Graciele Lacerda.

"Estamos no Instagram da Wanessa. Aqui a postagem com comentário da Priscila Dantas [perfil fake do qual Graciele Lacerda é acusada de usar] que fez o ataque. Vou entrar na postagem. Qualquer um pode fazer de casa. Clica na data com botão direito, inspecionar e mostrar código html do site. Isso não dá para mexer, é do site. Isso aqui é o marcador do dia e hora da postagem", começou ele.