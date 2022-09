Glória Pires surge em foto rara com a filha, Antonia Morais e encanta a web: "Gêmeas"

Em foto nas redes sociais, Glória Pires surgiu ao lado da filha, Antonia, e semelhança entre as duas chamou atenção

Redação Publicado em 18/09/2022, às 17h01

No último sábado, 17, Glória Pires (58) impressionou a web ao surgir em uma foto especial ao lado da filha, Antonia Morais (30). Juntinhas, mãe e filha esbanjaram estilo e surpreenderam a web com a semelhança.

Em seu perfil do Instagram, Antônia Morais compartilhou uma foto ao lado da mãe: "Meu date [encontro] de hoje", escreveu ela na legenda da publicação.

Na foto publicada por Antonia, as duas surgiram elegantes. Glória Pires optou por um vestido preto para a noite, enquanto Antonia elegeu uma calça de couro com uma camisa e gravata na produção.

Nos comentários da publicação, os seguidores da dupla aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza de Antonia e Glória: "Que lindas! Parecem gêmeas", disse um. "Poderosas demais", ressaltou outro. "Que gatas", escreveu o terceiro.

Confira a foto de Antonia Morais com Glória Pires:

Recentemente, Antonia Morais derreteu a web que após publicar um vídeo cantando uma de suas músicas ao lado do pai, Orlando Morais (60).

No clipe publicado pela cantora, ela e o pai cantam alguns versos de Poderoso Chefão, uma das canções da artista que está presente em seu mais novo álbum, Ímpar 60. Ao fim do vídeo, ela ainda aproveita para chamar os fãs para um show especial que fará em São Paulo, justamente ao lado do pai, no próximo dia 24.

