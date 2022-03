Gloria Maria divide cliques do encontro com a bailarina Ingrid Silva: ''Nos transformamos em família''

Ao lado das filhas, Gloria Maria mostra encontro com a bailarina Ingrid Silva

CARAS Digital Publicado em 12/03/2022, às 20h30

Neste sábado, 12, Gloria Maria (72) atualizou as suas redes sociais com fotos do seu encontro especial com Ingrid Silva.

A apresentadora mostrou o dia incrível ao lado da bailarina e suas famílias. Nas imagens compartilhadas ela aparece com as filhas, Maria e Laura.

Na publicação, a global não escondeu o seu amor pela artista.

"Nosso dia! Ingrid Silva @ingridsilva Exemplo e Inspiração de verdade. Muito riso. Muito amor! Nos transformamos em familia! Obrigada por ter entrado em nossas vidas!", escreveu a jornalista na legenda.

Os admiradores não pouparam elogios para as artistas. "Que lindeza essas fotos", "Que família linda, suas filhas cada dia mais graciosas", "Que família linda", disseram.

CONFIRA O ENCONTRO DE GLORIA MARIA COM INGRID SILVA