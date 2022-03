BBB 22: Em programa ao vivo, Glória Maria duvida de Jade Picon: "Será que não é um personagem?"

Apresentadora e jornalista é convidada especial do Encontro com Fátima Bernardes e questiona dificuldade da empresária em exercer tarefas de casa

A apresentadora e jornalista, Glória Maria (72), fez participação especial no programa "Encontro, com Fátima Bernardes". Na manhã desta quinta, 03, em quadro focado em debate dos últimos acontecimentos do reality show, o "Encontro com BBB", a jornalista revelou que essa é a primeira vez que consegue assistir uma edição já que não está viajando para gravar matérias, por conta da pandemia global.

Considerando-se alguém que gosta de polêmicas e confusão, a apresentadora declarou não estar feliz com o suposto comodismo de Pedro Scooby (33) dentro da casa: "Acho que ele tinha que ir mais à luta. Se ele enfrenta o mar, não vai encarar a galera do BBB?", questiona ela.





Em outro momento do programa, a aprensentadora Fátima Bernardes (59) comenta achar legal o movimento de Jade Picon (20), perguntar e assumir para os participantes quando não sabe fazer algo: "Eu acho tão legal dela perguntar. Acho que finalmente ela está entre pessoas que ela não tem vergonha (de perguntar)". A convidada, entretanto, tem uma opinião diferente e Glória Maria duvida de Jade Picon e sua dificuldade em exercer tarefas de casa. Entre outras ocasiões, Jade Picon teve aulas de Arthur Aguiar (33), que a ensinou a varrer o chão, Laís Caldas (30), que a ensinou a lavar roupa na máquina e recentemente a empresária divertiu a internet ao "descobrir" que ao cortar cebolas, seus olhos lacrimejavam: "Mas será que isso nao é um personagem? Acho que até a Lady Di, os ricos mesmo, sabiam lavar louça ou sabiam cortar cebola. Será que não é um personagem que ela criou? (…) Porque as pessoas têm um certo fascínio com rico, um certo fascínio com quem não sabe fazer nada" questionou a apresentadora do Globo Repórter.





Confira vídeo do comentário de Gloria Maria na íntegra:





