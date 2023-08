Gisele Bündchen surge com uma das 5 irmãs em foto rara; confira

Gisele Bündchen comemora aniversário de uma das irmãs na web; a modelo tem irmã gêmea e outras 4 irmãs

A top model Gisele Bündchen usou as redes sociais na quarta-feira, 02, para celebrar o aniversário de uma de suas irmãs.

Raquel Bündchen completou mais um ano de vida e ganhou uma homenagem especial da irmã, que postou um clique raríssimo das duas nos stories de seu Instagram e declarou seu amor.

"Viva a Raque! Feliz aniversário, mana! Sou eternamente grata por sempre cuidares tão bem de mim e de todas nós. Te desejo o mundo! Que todos os seus sonhos se realizem. Muita saúde, muito amor, muita paz e muitas alegrias na tua vida sempre. Te amo", disse a loira na legenda da postagem.

Além de Raquel, Gisele é irmã gêmea de Patrícia. No dia 20 de julho, as duas completaram 43 anos de idade. "Queria agradecer a todos que tiraram um tempinho para parabenizar e mandar boas energias no nosso aniversário. Tenho tanta sorte de poder passá-lo com minha irmã gêmea e nossas pequenas. Me sinto abençoada por estar rodeada de tanto amor", disse.

Gisele também é irmã de Graziela, Rafaela e Gabriela. Todas são filhas de Valdir Bündchen e Vânia Monnenmacher, que são descendentes de alemães.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gisele Bündchen (@gisele)

Fontes afirmam que Gisele 'não está nada feliz' com namoro de Tom Brady

Gisele Bündchen não gostou nem um pouco da notícia de que seu ex-marido, Tom Brady, já estaria vivendo um novo romance com a top model russa Irina Shayk após o divórcio deles em outubro do ano passado.

As informações foram publicadas pelo TMZ recentemente, e afirmaram que Gisele "não está nada feliz" com a notícia de que Tom está namorando Irina. A 'bomba' veio poucos dias depois do aniversário de Gisele.

Fontes disseram ao site norte-americano que o ex-atleta e a russa realmente estão namorando e se conheceram em junho, no casamento do bilionário herdeiro da arte Joe Nahmad e da modelo Madison Headrick, na Sardenha.