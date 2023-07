Fontes afirmam que Gisele Bündchen ‘não está nada feliz’ com confirmação de namoro de Tom Brady

Tom Brady estaria vivendo affair com modelo que já se relacionou com Bradley Cooper e Cristiano Ronaldo

A modelo brasileira Gisele Bündchen não gostou nem um pouco da notícia de que seu ex-marido, Tom Brady, já estaria vivendo um novo romance com a top model russa Irina Shayk após o divórcio deles em outubro do ano passado.

As informações foram publicadas pelo TMZ nesta segunda-feira, 24, e afirmaram que Gisele "não está nada feliz" com a notícia de que Tom está namorando Irina. A 'bomba' veio poucos dias depois do aniversário de Gisele, que foi celebrado em 20 de julho.

Fontes disseram ao site norte-americano que o ex-atleta e a russa realmente estão namorando e se conheceram em junho, no casamento do bilionário herdeiro da arte Joe Nahmad e da modelo Madison Headrick, na Sardenha.

O affair entre Tom Brady e Irina Shayk, que é ex de Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper, veio à tona depois de flagras da imprensa internacional. O casal apareceu trocando carinhos e se divertindo juntos em momentos no carro após passarem o final de semana juntos na casa dele em Los Angeles

Posteriormente, outro informante próximo à brasileira comentou sobre o assunto: "Por que ela não ficaria feliz por Tom? Ela se divorciou dele. É bom para a liberdade dela que ele tenha seguido em frente". A pessoa disse ainda que Gisele e Irina não são amigas, mas se conhecem profissionalmente há anos e sempre foram cordiais quando se encontraram.

Shayk ainda é mãe da menina Lea, de seis anos, fruto de seu relacionamento com Bradley Cooper. Já Tom é pai de três crianças, Jack de 15 anos que é fruto de seu relacionamento com Bridget Moynahan. E o jogador e Gisele Bündchen tiveram dois filhos no casamento que durou 13 anos: Vivian e Benjamin.

Sobre o divórcio com Gisele, fontes próximas do atleta disseram a revista americana People que Brady tentou fazer de tudo para “consertar o casamento”, mas que já era “tarde demais”. E Gisele, em entrevista para a Vanity Fair em março, disse: “Às vezes vocês crescem junto, e às vezes vocês se afastam”.