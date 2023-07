Tom Brady surpreende ao surgir com novo affair; saiba quem é!

O jogador de futebol americano e ex-marido de Gisele Bündchen, Tom Brady, foi flagrado com um novo affair

Nesta segunda-feira, 24, Tom Brady chamou a atenção das redes sociais ao mostrar que a fila andou! O jogador de futebol americano foi flagrado com um novo affair em Los Angeles no seu carro.

O ex-marido da modelo Gisele Bündchen foi visto com a modelo Irina Shayk no seu carro após o casal passar a noite juntos na casa do atleta na cidade americana, de acordo com o tabloide americano Page Six.

Nove meses após o divórcio de Brady e Bündchen, o atleta buscou Irina em um hotel e a levou para sua casa, onde passaram a noite. Em uma das fotos feita por paparazzi, Tom apareceu fazendo carinho no rosto da modelo.

A modelo russa é famosa por já ter namorado outros astros como o ator Bradley Cooper e com outro atleta, o jogador de futebol Cristiano Ronaldo. Shayk ainda é mãe da menina Lea, de seis anos, fruto de seu relacionamento com Bradley Cooper.

Já Tom Brady é pai de três crianças, Jack de 15 anos que é fruto de seu relacionamento com Bridget Moynahan. E o jogador e Gisele Bündchen tiveram dois filhos no casamento que durou 13 anos: Vivian e Benjamin.

Sobre o divórcio com Gisele, fontes próximas do atleta disseram a revista americana People que Brady tentou fazer de tudo para “consertar o casamento”, mas que já era “tarde demais”. E Gisele, em entrevista para a Vanity Fair em março, disse: “Às vezes vocês crescem junto, e às vezes vocês se afastam”.

Apesar deste ser o primeiro flagra de Brady com outra mulher após o divórcio, os rumores que o astro da NFL [liga americana de futebol americano], já estaria tendo outros romances não são de hoje. Ainda neste mês, surgiu um boato de que Tom e a socialite Kim Kardashian estariam se conhecendo melhor após se encontrarem em uma festa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tom Brady (@tombrady)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por irina shayk (@irinashayk)

Família!

Na semana passada, Gisele abriu um pouco de sua vida pessoal nas redes sociais. A modelo mostrou um pouco do seu aniversário de 43 anos que compartilha com a irmã gêmea Patrícia.

Nos cliques postados no Instagram, a loira revelou que elas viajaram com as filhas e fizeram uma viagem apenas de meninas. Entre montanhas e lagos, Gisele Bündchen e Patricia Bündchen curtiram com suas herdeiras.