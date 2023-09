Gisele Bündchen diz que está 'muito melhor' agora aos 43 anos do que aos 23

Durante participação em evento, Gisele disse que seu corpo é seu templo e que não bebe álcool há dois anos

Gisele Bündchen, de 43 anos, participou de um evento em Nova York, nesta sexta-feira, 15, durante o qual falou sobre sua relação com o corpo e a idade. “Estou me sentindo muito melhor aos 43 do que aos 23”, avisou a modelo brasileira, que recentemente foi vista com braços sarados. "É incrível. Eu me sinto muito melhor – os 40 anos são incríveis”, disse ela à revista People.

Ela contou como é sua rotina e disse que não bebe álcool há dois anos. “Eu medito todos os dias, faço exercícios todos os dias. Estou muito grata por ter este corpo, de verdade. Agora aprendi - porque eu não fiz tão certo aos 20 anos ou na adolescência -, percebi que meu corpo é meu templo e realmente quero aproveitá-lo. Então, para mim, mover meu corpo é muito importante”, afirmou.

“É por isso que acordo às 5 da manhã. É por isso que medito há mais de 20 anos. E quando não o faço, sinto uma enorme diferença", garantiu Gisele. “Não bebo álcool há mais de dois anos e é incrível como me sinto muito mais clara”, acrescentou ela.

A brasileira continuou dizendo estar feliz com as escolhas que tem feito em relação ao que come e usa. "Não tenho me intoxicado nos últimos 20 anos, me sinto melhor comigo mesma. Imagine se eu não estivesse [me cuidando], teria sido um problema. Eu teria notado quando tivesse 50 ou 60 anos'”, disse.

Gisele está solteira desde o fim do casamento com Tom Brady, de 45 anos, com quem teve dois filhos, Benjamin, de 13, e Viviane, de 10. O ex-casal anunciou a separação em outubro do ano passado, após 13 anos de casamento. Segundo a modelo, ela e o atleta perceberam que tinham objetivos diferentes.

