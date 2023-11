Crise no casamento? Giovanna Ewbank rompe o silêncio após boatos

Giovanna Ewbank grava vídeo para desmentir rumores sobre sua vida pessoal e manda recado: ‘Um machismo tão absurdo’

A apresentadora Giovanna Ewbank resolveu se pronunciar após ver novos boatos sobre a sua vida pessoal. A estrela contou que foi vítima de fake news dizendo que seu casamento com o ator Bruno Gagliasso estaria em crise após uma suposta traição e que ele seria o patrocinador do seu videocast nas redes sociais. Ela negou tudo isso e disse que está muito bem casada e que tem sua independência financeira.

No vídeo, ela alfinetou os boatos. "Não costumo vir aqui quando contam fofoca, porque grande parte da imprensa sempre foi querida comigo, e quando contam alguma mentira, sigo a vida e deixo que o tempo mostre a mentira. Mas, nessa semana, saiu uma nota sobre mim, num veículo muito sério, e fiquei com vontade de falar. Porque a nota foi de um machismo absurdo e fiquei impressionada", disse ela.

Então, ela desmentiu os rumores de que teria sido traída. "Três coisas me chamaram atenção. A primeira, que a matéria começa dizendo que o meu casamento tá na corda bamba, porque o Bruno teria me traído recentemente. O que para o jornalista e para a sociedade é normalizado, e ele joga isso sem responsabilidade de apuração. Se a mentira fosse que eu tivesse traído o Bruno, isso seria a chamada e eu estaria sendo chamada de v*gunda pra baixo. Porque a traição do homem é legitimizada e incentivada. Mas a mulher não pode ter discurso de traição. Está aí o feminicídio pra comprovar", afirmou.

"O segundo ponto é que ele diz que abandonei o videocast que o Bruno patrocina e que isso teria abalado o nosso relacionamento. Olha só, o canal que é meu, que já existe há 10 anos e que é um sucesso. Uma mulher nunca poderia ter conquistado isso sozinha, óbvio. Um homem estaria patrocinando, custeando isso. E ainda tem o fato de que eu divido [o projeto] com outra mulher, que é bem sucedida, que é Fernanda Paes Leme. Duas mulheres bem sucedidas nunca poderiam estar fazendo sucesso, né, profissionalmente, sem ajuda de um homem, sem um homem estar custeando isso, né?", afirmou.

E completou: "Anjo de luz, deixa eu te dizer uma coisa? Nem eu, nem a Fernanda, jamais precisaríamos de dinheiro de homem nenhum para coisa nenhuma na nossa vida. Inclusive, você já deveria saber, mas o meu trabalho, que eu trabalho com moda, beleza e publicidade há muitos anos, e no meu trabalho eu tenho grandes marcas comigo, há muito tempo. Isso é um trabalho e dá dinheiro. Olha que loucura, inclusive, esse é um dos únicos mercados que, na grande maioria das modelos, garotas propagandas e influenciadoras, as mulheres ganham muito mais do que os homens, não é muito interessante?".

A artista ainda rebateu os rumores sobre o seu novo apartamento em São Paulo. "O terceiro ponto: que esse apartamento que eu tô aqui, eu comprei sozinha para poder vir morar com os meus filhos, já que o meu casamento está abalado, né. E obviamente, como eu sou mulher, e eu comprei sozinha esse apartamento, ele é muito menor e muito menos luxuoso do que as outras propriedades que eu e o Bruno temos como casa. Óbvio, porque o Bruno está junto, né? Ou seja, uma mulher não poderia nunca comprar um apartamento grande sozinha. Ou seja, puro suco do machismo, não é a minha gente? Enfim. É aí a matéria ainda, fala um monte de mentiras e suposições, mas eu quis jogar aqui para gente poder refletir mesmo, sabe, porque a gente vê o tempo todo mulheres sendo inferiorizadas, sendo colocadas onde elas não devem estar", afirmou.

Por fim, Giovanna Ewbank contou que sua vida pessoal está muito bem. "E para quem quiser saber, para quem tiver interessado, eu continuo muito bem casada, muito obrigada, bem feliz, graças a Deus, com os meus filhos e muito bem sucedida. É isso gente. Vamos refletir. Beijo", declarou.

Assista ao vídeo:

View this post on Instagram A post shared by Giovanna Ewbank (@gioewbank)

A união de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

O ator Bruno Gagliasso e a apresentadora Giovanna Ewbank estão juntos há cerca de 14 anos. Os dois começaram a namorar em 2009 e se casaram em 2010. Em 2012, eles passaram por uma crise no relacionamento e se separaram, mas reataram poucos meses depois.

Hoje em dia, eles são pais de três crianças: Titi, Bless e Zyan.