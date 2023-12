Giovanna Ewbank desabafa após perder voo para os EUA com os filhos: 'Não conseguimos embarcar'

Em conversa com a CARAS Brasil, Giovanna Ewbank falou sobre curtir programa em família depois de perrengue com viagem

Giovanna Ewbank (37), Bruno Gagliasso (41) e os filhos do casal, Titi, Bless e Zyan, marcaram presença na pré-estreia da animação Wish: o Poder dos Desejos, da Disney, na manhã deste sábado, 9. Antes de curtirem o programa, a família passou por um perrengue e perdeu um voo para os EUA. Em conversa com a CARAS Brasil, a atriz falou sobre o ocorrido e desabafou: "Não conseguimos embarcar".

"A gente ama ir ao cinema com as crianças! Inclusive, aconteceu uma coisa que seria trágico se não fosse engraçado, que ontem estávamos no aeroporto para ir justamente para a Disney, mas eu esqueci o passaporte e não conseguimos embarcar. As crianças ficaram arrasadas", compartilhou Giovanna Ewbank sobre o perrengue com a família.

A atriz explicou que, apesar da tristeza dos filhos , os pequenos tiveram o final de semana alegrado com o convite do Boticário, em parceria com a Disney, para a pré-estreia do filme. "O convite do Boticário para a gente vir na pré-estreia de Wish salvou o fim de semana! As crianças amaram o filme, se divertiram horrores e já deu para sentir um gostinho da Disney mesmo antes da viagem e realmente ver o poder dos desejos - como diz o filme", declarou a apresentadora.

