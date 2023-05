Giovanna Ewbank aproveita rancho da família e encanta com fotos de dias ensolarados

Atriz e apresentadora Giovanna Ewbank e o ator Bruno Gagliasso são donos do Rancho da Montanha, no Rio de Janeiro

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank (36) decidiu fazer os seguidores ficarem cheios de inveja! Neste domingo, a loira abriu um álbum de fotos de alguns momentos que viveu no Rancho da Montanha, que pertence à sua família, junto do ator Bruno Gagliasso (41), no Rio de Janeiro.

“Que saudade que eu tava!”, escreveu a apresentadora, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, Gio mostra a linda paisagem do rancho da família, além de animais que cuidam e selfies mostrando toda sua beleza natural.

Os comentários foram inundados de elogios para a beleza da atriz, mas também de pessoas encantadas pelo lugar maravilhoso que a família possui. “Não é nem pelo conforto, nem por ser fã de vocês, mas é pela pureza da paz que o Criador permite”, exaltou uma internauta, apaixonada pelo local. “Gioh, eu preciso de mais episódios de Vida no Rancho para o mundo seguir fazendo sentido! Sério, eu amei demais!”, exclamou uma outra, pedindo a série de vídeos da apresentadora. “Se eu tivesse um lugar desse, seria minha morada! Mulher, tu fica muito linda assim sem maquiagem”, comentou uma terceira pessoa. Bruna também fez questão de deixar sua mensagem, com diversos emojis de corações.

Veja a publicação compartilhada pela atriz e apresentadora Giovanna Ewbank mostrando um pouco do rancho da família:

Ela cresceu! Giovanna Ewbank se derrete com foto antiga de Titi:

Na última segunda-feira, 24, Giovanna Ewbank recordou um clique do passado de Titi e revelou que ficou emocionada ao ver a lembrança. Pelas redes sociais, a mamãe coruja mostrou a foto em que aparece de rostinho colado com a herdeira bem pequenina.

A menina deu um show de fofura com uma carinha de criança e deixou a apresentadora saudosa agora que está deixando de ser um bebê: "Apareceu hoje pra mim e eu quase chorei precisei dividir com vocês… minha Títi com 3 aninhos (quase 7 anos atrás) o tempo voa!", Gio legendou a publicação se derretendo pela herdeira.