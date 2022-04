Gilberto Gil toma posse na Academia Brasileira de Letras: ''É preciso resistir, sempre''

Em cerimônia, Gilberto Gil é consagrado novo 'imortal' da Academia Brasileira de Letras

CARAS Digital Publicado em 09/04/2022, às 10h19

A última sexta-feira, 08, ficará para sempre marcada como um dia muito especial para Gilberto Gil (79) e para os que o amam.

Isso porque rolou a cerimônia que consagrou o compositor como o mais novo ‘imortal’ da Academia Brasileira de Letras.

Eleito em novembro de 2021 com 21 dos 34 votos, o baiano ocupou a cadeira 20 da ABL durante a solenidade, que foi realizada no Petit Trianon, no Rio de Janeiro.

“Poucas vezes na nossa história republicana o escritor, o artista, o produtor de cultura, foram tão hostilizados e depreciados como agora”, disse em seu discurso.

Sempre muito conectado com sua família, é claro que eles não ficaram de fora das falas de Gil. “Sou filho de uma professora primária e um médico. A eles devo o meu amor às letras e à música. A imagem dos meus pais está comigo nessa noite e sua memória para mim é uma benção", falou.

A dor de perder um herdeiro, Pedro Gil (1970-1990), também foi citada pelo cantor. “Mas não desanimo, porque é preciso resistir, sempre”, afirmou.

Gilberto encerrou seu discurso emocionante com uma canção: “Se a noite inventa a escuridão, a luz inventa o luar, o olho da vida inventa a visão, doce clarão sobre o mar”.

No Instagram do músico foram publicadas diversas fotos feitas durante a cerimônia.

Veja os cliques de Gilberto Gil ao tomar posse na ABL: