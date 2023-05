Gilberto Gil homenageia aniversário de filho que morreu aos 19 anos: ‘Saudades eternas’

Cantor Gilberto Gil usa redes sociais para lembrar aniversário de Pedro, filho que estaria completando 53 anos

Nesta quarta-feira, 17, o cantor Gilberto Gil (80) usou suas redes sociais para homenagear seu filho Pedro, fruto de seu casamento com Sandra Gadelha, que morreu aos 19 anos de idade e estaria completando 53 anos.

“Pedrão hoje completaria 53 anos. Saudades eternas desse mulecão forte!”, escreveu o cantor, em uma publicação compartilhada em seu perfil oficial no Instagram. O famoso resgatou uma sequência de cliques antigos ao lado do filho.

O filho de Gilberto Gil, Pedro Gadelha Gil Moreira morreu após ser vítima de um acidente de carro em janeiro do ano de 1990. O jovem teria caído no sono enquanto estava dirigindo no trajeto de São Paulo para a cidade do Rio de Janeiro. Ele até chegou a ser socorrido, porém, entrou em coma por conta de uma fratura no crânio e traumatismo crânio encefálico, não resistindo depois de passar oito dias internado na UTI.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gilberto Gil (@gilbertogil)



Preta Gil revela nova fase na luta contra o câncer:

No último domingo, 31, Preta Gil usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde, como faz toda semana. Com um vídeo, a cantora esbanjou otimismo e revelou que está em uma nova fase em seu tratamento, inclusive, ela contou que já conheceu o cirurgião que fará a sua operação no futuro. Além disso, a artista disse que começará sessões de radioterapia e quimioterapia oral nos próximos dias.