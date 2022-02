Gil do Vigor diverte internautas ao aparecer dançando com a mãe: ''Mainha vigorosa''

Ao lado da mãe, dona Jacira, Gil do Vigor exibe todo seu gingado e ganha elogios dos internautas

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 17h55

Nesta segunda-feira, 7, Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor (30), divertiu seus seguidores ao registrar uma coreografia viral ao lado de sua mãe, dona Jacira.

Ao som do hit Malvadão 3, de Xamã, Gustah e Neo Beats, o ex-BBB deu um show de rebolado e não segurou a risada com os passinhos da matriarca.

“Vapo vapo do Malvadão com mainha vigorosa!”, brincou ele na legenda da publicação, cheio de bom humor.

Nos comentários, os fãs foram só elogios. “Amo vocês dois juntos”, disse um. “Perfeitos”, declarou outro. “Amor demais envolvido”, afirmou mais um.

Com muita nostalgia, o doutorando em economia relembrou seus fãs recentemente do primeiro dia dentro do BBB21 e também de sua triste eliminação, tão próximo da grande final.